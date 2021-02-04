Байден официально выдвинул экс-посла США в России на должность главы ЦРУ

Президент США Джо Байден в среду направил на рассмотрение сената конгресса кандидатуру бывшего американского посла в России Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. О планах назначить Бернса на данный пост Байден заявлял еще 11 января. По его словам, Бернс обладает нужными знаниями, умением оценивать ситуацию. Предполагается, что новый глава ЦРУ сможет восстановить доверие к спецслужбам, утраченное во время президентства Дональда Трампа.

Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год, пишет ТАСС. В госдепе он дослужился до заместителя госсекретаря. В настоящее время возглавляет Фонд Карнеги.