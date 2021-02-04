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04.02.2021 09:00
Рубрика: ПДД

Что делать водителю, сбившему кота или собаку

Текст: Майя Бирюкова
Исходя из определения дорожно-транспортного происшествия наезд на животное в большинстве случаев квалифицируется именно так. Если сбитая кошка или собака кому-то принадлежала, то это происшествие влечет за собой моральный и материальный ущерб для хозяина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Причем, имущественную ценность в контексте ДТП имеют и другие домашние животные и птицы - коровы, козы, лошади, утки, куры и прочие. Согласно статье 1079 ГК РФ материальный ущерб придется выплатить в установленном порядке.

Фото: iStock
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Там говорится, что юридические лица и граждане обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности (в данном случае, транспортным средством), если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Если водитель сбил дикое животное, то это тоже классифицируется как ДТП. Собственником медведей, лосей, волков, лис, лосей и прочих обитателей природного мира является государство. Об этом говорится в статье 1 Федерального закона "О животном мире", уточняет aif.ru.

Гибель животного влечет за собой ущерб для государственной собственности РФ. В том случае, если в результате происшествия животное не пострадало и автомобиль не получил механических повреждений, это не будет являться ДТП.

Когда авария произошла и последствия налицо, нужно оформлять ДТП и вызывать сотрудников ГИБДД. Если водитель оставит место происшествия, это является нарушением ПДД. За это может грозить лишение прав на срок от года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Так что пренебрегать этой обязанностью не стоит. На многих дорогах, в том числе загородных, есть камеры видеофиксации, поэтому нарушителя несложно будет отследить. Или же свидетели происшествия - местные жители - могут запомнить номер машины и обратиться в полицию.

#ПДД