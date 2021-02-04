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04.02.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Ford тестирует обновленный Focus: он больше не похож на Volvo

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor.es Фото: www.motor.es
Фото: www.motor.es

Компания Ford приступила к дорожным испытаниям обновлённого Focus. Причём в объектив "шпионов" попалось сразу две модификации: хэтчбек и универсал. Ожидается, что новинка выйдет на рынок весной 2022 года, а её премьера, вероятно, состоится уже в этом году.

Фото: www.mavericktruckclub.com
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От решётки радиатора с горизонтальными планками не отказались, но "гриль" стал компактнее и не увеличивает визуально автомобиль в высоту. Пересмотрен передний бампер: у него не будет "стрелочек", в которые вписаны противотуманные фары. Задний бампер свою пластику сохранил и обзавёлся лишь другим псевдодиффузором.

Один из главных пунктов рестайлинга Ford Focus - оптика. Фары стали уже, лишились "капельки" сбоку и сменили рисунок дневных ходовых огней, похожий на "молот Тора" Volvo. Теперь линия ДХО выполнена подводкой снизу и вызывает аллюзии к Tesla… Фонари тоже лишились объёма, благодаря чему "корма" выглядит шире.

Обновление Ford Focus, как ожидается, затронет опциональное оснащение (появятся новые ассистенты безопасности и помощи, мультимедиа с большим экраном) и линейку силовых агрегатов.

Фото: www.motor.es
#Ford