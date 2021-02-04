Германия отказалась пускать "Ливерпуль" в страну на матч ЛЧ с "Лейпцигом"

Власти Германии не разрешили "Ливерпулю" посетить страну для того, чтобы сыграть с "Лейпцигом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкому клубу предстоит найти другое место для встречи.

Как сообщает Sky Sports, власти Германии мотивировали свой отказ впустить в страну "Ливерпуль" тем, что до 17 февраля действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса.

Матч должен пройти 16 февраля, и теперь "Лейпциг" должен в срочном порядке найти страну, готовую принять у себя этот матч. В противном случае немецкому клубу грозит техническое поражение со счетом 0:3.

Впрочем, вполне возможно, что в ситуацию вмешается УЕФА. В таком случае вероятны несколько вариантов: команды могут поменяться домашними матчами либо пройдет одна игра на нейтральном поле.