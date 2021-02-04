Новости

Аномальные холода задержатся в центре Европейской России 00:46
Загитова и Медведева назвали сильнейшие качества друг друга 00:45
Трамп не планирует выступать на процессе по его импичменту 00:38
США увеличат квоту приема беженцев до 125 тысяч человек 00:22
Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу 04.02.2021
Германия отказалась пускать "Ливерпуль" в страну на матч ЛЧ с "Лейпцигом" 04.02.2021
Миронов: Коалиции левых сил нет необходимости конкурировать с КПРФ 04.02.2021
Рыбакам разрешат потрошить улов на борту 04.02.2021
В Минтруде разъяснили предлагаемые изменения выплат пособий по безработице 04.02.2021
МИД: РФ продолжит наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу 04.02.2021
В Домодедово в каршеринговой машине нашли енота 04.02.2021
Минздрав продлил приостановку аттестации медработников 04.02.2021
В Подмосковье ковидные ограничения могут снять к концу недели 04.02.2021
В Киргизии по подозрению в коррупции задержан действующий депутат парламента 04.02.2021
На западе столицы перекрыто движение из-за аварии 04.02.2021
Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч против "Интера" 04.02.2021
В США неизвестный угнал машину с вакциной 04.02.2021
В Москве подросток умер после катания на "ватрушке" 04.02.2021
В Минэнерго объяснили причины роста розничных цен на бензин 04.02.2021
За участие в несанкционированной акции арестован мужчина с французским гражданством 04.02.2021
В Ингушетии обнаружена стела с неизвестными науке петроглифами 04.02.2021
Собянин: Объем стационарной помощи онкобольным в Москве вырос на треть 04.02.2021
Курсы доллара и евро расчетами "завтра" снизились по итогам торгов 04.02.2021
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 22 копейки 04.02.2021
Собянин: Пожилые переносят прививку от COVID-19 легче молодых 04.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 23:35
Рубрика: Спорт

Германия отказалась пускать "Ливерпуль" в страну на матч ЛЧ с "Лейпцигом"

Текст: Максим Домчев

Власти Германии не разрешили "Ливерпулю" посетить страну для того, чтобы сыграть с "Лейпцигом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкому клубу предстоит найти другое место для встречи.

"Аякс" по ошибке не заявил на Лигу Европы самого дорогого игрока

Как сообщает Sky Sports, власти Германии мотивировали свой отказ впустить в страну "Ливерпуль" тем, что до 17 февраля действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса.

Матч должен пройти 16 февраля, и теперь "Лейпциг" должен в срочном порядке найти страну, готовую принять у себя этот матч. В противном случае немецкому клубу грозит техническое поражение со счетом 0:3.

Впрочем, вполне возможно, что в ситуацию вмешается УЕФА. В таком случае вероятны несколько вариантов: команды могут поменяться домашними матчами либо пройдет одна игра на нейтральном поле.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Ливерпуль" Лига чемпионов 2020/2021 Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин наградил красноярских пожарных посмертно
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Путин утвердил критерии оценки губернаторов
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса