Хакеры в России впервые взломали инфраструктуру больниц и системы образования

Новости

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: Университет - не зона политической борьбы 15:23
Приговор в отношении Данте Алигьери может быть пересмотрен спустя 700 лет 15:18
В Екатеринбурге аферистка обманула 384 человек на 40 млн рублей 15:09
В Сочи пьяный мужчина сообщил о минировании моста 15:02
Трейлер: японцы выпустят ремейк культового хоррора "Куб" 14:59
Чернышенко и Фурсенко провели оргкомитет по Году науки и технологий 14:53
В ЕС готовят петицию относительно запрета красок тату 14:52
В Британии запретили вещание китайского телеканала CGTN 14:48
"Все боятся назвать причину": друг о смерти Василия Ланового 14:41
Обвиняемых по делу о прорыве дамбы на Сейбе отпустили из-под стражи 14:37
Мировые цены на продовольствие с начала года резко выросли 14:34
У госпитализированного мэра Ульяновска подтвердился COVID-19 14:28
"Уокер", "Бэтвумен", "Флэш" и другие: The CW продлил 12 сериалов 14:27
В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада 14:25
Появились первые версии причин пожара на складе в Красноярске 14:25
Умер исполнитель роли Тарзана Майк Генри 14:09
Американские сценаристы назвали номинантов своей премии 14:02
В Ленобласти СК проверит перинатальный центр, куда не пустили роженицу 13:52
В Швейцарии пройдет референдум об избирательном праве для 16-летних 13:47
Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса 13:40
Стандарты работы домов престарелых предлагают изменить 13:32
Уральские металлурги придумали, как улучшить производство стали 13:31
В Московском зоопарке родился птенец пеликана 13:26
В Германии собак научили с 94-процентой точностью выявлять больных COVID-19 13:24
Песков назвал абсолютно неприемлемым санкционное давление США 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 14:55
Рубрика: Происшествия

Хакеры в России впервые взломали инфраструктуру больниц и системы образования

Текст: Иван Петров
Хакеры стали внедрять вредоносные программы в инфраструктуру медучреждений в России. Об этом в четверг, выступая на XXIII Национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум-2021", сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов. По его словам, впервые зафиксированы случаи внедрения в информационную инфраструктуру медицинских учреждений вредоносного программного обеспечения (ПО). С помощью такого ПО, пояснил специалист, компьютерные взломщики шифровали пользовательские данные и похищали важные данные.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

НКЦКИ был создан приказом директора ФСБ России Александра Бортникова в июле 2018 года. Центр призван координировать борьбу с компьютерными атаками на инфраструктурные объекты страны. По словам Николая Мурашова, обстановка в глобальном информационном пространстве остается напряженной. Наибольшая доля атак, по его словам, по-прежнему нацелена на органы госвласти и предприятия промышленности. Все такие атаки, пояснил замглавы НКЦКИ, направлены на внедрение вредоносного ПО в целях хищения сведений.

Фото: iStock
Поможет ли квантовая криптография при защите от хакерских атак

Кроме больниц были отмечены случаи атак на информационные ресурсы Центризбиркома, Общественной палаты РФ и различных органов госвласти. Много хакерских атак было отражено во время проведения общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ и Единого дня голосования.

В марте 2020 года была зарегистрирована атака на портал системы образования Алтайского края. В апреле от Сбербанка поступила информация о двух крупномасштабных атаках. "В результате анализа данных НКЦКИ направил в адрес российских мобильных операторов, зарубежных компаний и центров реагирования на компьютерные инциденты более 250 уведомлений, - отметил Николай Мурашов. - Это позволило прекратить вредоносную деятельность в отношении российских информационных ресурсов".

В НКЦКИ подчеркнули, что во время пандемии коронавируса не зафиксировано увеличение числа успешных кибератак.

Происшествия Правосудие Следствие Хакерские атаки

Главное сегодня

Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Песков назвал абсолютно неприемлемым санкционное давление США
В России появится постоянный механизм регулирования экспорта зерна
Welt: Россия смогла удивить Запад вакциной "Спутник V"
ФСБ: Более 130 тысяч хакерских сайтов было заблокировано в 2020 году
Видео: ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России
Как заставить компанию заплатить за брак при установке двери