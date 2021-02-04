Иммунолог оценил публикацию о "Спутнике V" в журнале The Lancet

Журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V". По мнению иммунолога Николая Крючкова, это добавило ценности препарату и повысило уровень доверия.

Отметим, что результаты подтвердили высокую эффективность и безопасность российской вакцины.

- Мы в ряду лидеров сейчас, "Спутник V" в ряду мировых лидеров, и их не так много сейчас, тех, которые опубликовали отчет промежуточный по третьей фазе, - отметил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Как отметил ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований "Спутника V" является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией.

В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что всего три вакцины в мире, включая "Спутник V", обладают эффективностью свыше 90%, при этом "Спутник V" превосходит другие вакцины в этой категории в безопасности и проверенности платформы, легкости транспортировки и более доступной цене.