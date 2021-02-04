Как правильно обкатывать новый автомобиль зимой

Обкатка автомобиля в холодное время года отличается от того, что делается летом. Первые километры, пройденные при достаточно низких температурах, могут сыграть не лучшую роль в дальнейшей эксплуатации машины.

Современные двигатели требуют минимальной обкатки, поскольку производители достаточно долго испытывают их на стендах с помощью сервоприводов. В этом время имитируется работа мотора с различными уровнями нагрузки. Поэтому детали двигателя получаются уже притертыми друг к другу, чего не скажешь о трансмиссиях. Обкатывать этот узел придется в реальных условиях.

Перед поездками на новом автомобиле нужно заглянуть под крышку капота и убедиться в том, что масло в силовом агрегате соответствует уровню, а не вытекло во время стоянки. Следует удостовериться в наличии тормозной и охлаждающей жидкостей, осмотреть автомобиль под днищем на предмет подтеков.

Новые детали чувствительны к расширениям из-за температурных колебаний, пишет aif.ru. Поэтому автоматическую трансмиссию нужно хорошо прогреть перед поездкой. Для большего эффекта можно переключить коробку в режим D и удерживать автомобиль на месте с помощью педали тормоза. Момент направится в гидротрансформатор, узел прогреется быстрее. В таком режиме достаточно 10 минут.

Во время обкатки важно не совершать резких маневров, предпочитая малые нагрузки. Лучше делать это за городом. Если у автомобиля автоматическая трансмиссия, то нельзя включать при движении нейтраль, нужно избегать пробуксовки колес, дорожных заторов. В первую поездку лучше обойтись минимумом пассажиров. Для основной обкатки автомата достаточно проехать около 500 километров в течение одного дня. Но все равно в первые недели трансмиссию лучше сильно не нагружать.

Механическую коробку тоже лучше обкатывать за городом. Первые 50 километров стоит ехать на третьей передаче со скоростью не более 50 км/ч, обороты двигателя лучше удерживать на уровне максимум 3 тысяч. Затем скорость можно увеличить до 70 км/ч и включить четвертую передачу. Через сотню километров можно перейти на пятую ступень и разогнаться до 80 км/ч. Еще через 100 километров можно будет разогнаться дальше.

Во время обкатки "механики" педаль сцепления при переключении скоростей нужно выжимать полностью и плавно. Первые 500 километров следует избегать максимальной ступени. Для поездки стоит выбрать дорогу с ровным покрытием. Первые 1000 километров идет интенсивная обкатка, следующие 1000 километров - в щадящем режиме. После этого нужно будет заменить масло и фильтр, чтобы удалить стружку, образующуюся в процессе притирки деталей.