Раскол прослеживается даже в комментариях украинских СМИ и политиков. Члены "команды Порошенко" и он сам, украинские неонацисты и рассредоточенная по разным политическим силам, включая президентскую "Слугу народа", группировка так называемых "соросят", горячо приветствовали "смелое, но запоздалое решение". Представители пострадавшей стороны - партии "Оппозиционная платформа -за жизнь , кратко ОПЗЖ - обещают бороться, но понесенные политической силой потери уже никуда не исчезнут. Об этом говорят и неангажированные эксперты. По их мнению, введение цензуры отвратит от Зеленского некий процент избирателей. Но вместе с тем ОПЗЖ лишится инструментов донесения информации до населения. "Да, информация о коррупции, проблемах и любая критика Зеленского может переместиться в интернет, соцсети и видеоблоги. Но нужно понимать, что избиратели ОПЗЖ - это преимущественно люди в возрасте за пятьдесят лет. И они, к сожалению, смотрят телевизор. А раз телеканалы закрылись, то и сама партия для этой категории избирателей как бы исчезает. С этой точки зрения те, кто советовал Зеленскому отрезать избирателей ОПЗЖ от информации, все просчитали верно", - констатирует директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Политолога называет вероятность того, что из-за закрытия телеканалов на Украине повысится протестная активность, очень невысокой. "Если массовые протесты и начнутся, то их повестка будет социальная, а не политическая. Но те протесты, которые проходят сейчас из-за повышения тарифов, не превращаются в действительно массовое движение. Пока не произойдет реальной катастрофы с социалкой, Зеленский будет держаться", - считает эксперт.

Если массовые протесты на Украине и начнутся, то их повестка будет социальная, а не политическая

Точно так же невозможно предсказать вернут ли телеканалам лицензии и эфир, хотя оппозиция уже подает иски в Верховный суд. При всей противозаконности действий Зеленского куда более важным фактором остается несамостоятельность украинской судебной системы, которая усилится в ходе грядущей реформы, уже предложенной Зеленскому послами G7. Нельзя также сбрасывать со счетов эффективное давление на суды со стороны власти. Достаточно вспомнить кризис вокруг Конституционного суда, когда президент вопреки Основному закону отправил в отставку главу суда, завизировавшего неприятное для тех же послов G7 решение. Потому тем более показательно, что коллективный Запад в целом одобрил и приветствовал внезапный волюнтаризм Зеленского в отношении оппозиционных телеканалов.

Куда интереснее причины, по которым Зеленский ополчился на Виктора Медведчука, и дело здесь не только в его контактах с президентом России. "Во-первых, там есть личная неприязнь, еще с тех времен, когда Медведчук имел отношение к телеканалу "Интер", а Зеленский просто играл в КВН. Можем констатировать злопамятность Зеленского. Куда интереснее другое. В свое время, возглавляя администрацию Кучмы, Медведчук заблокировал проведение в Ливадийском дворце крупного мероприятия с участием Сороса. Тот хотел устроить там свою "ялтинскую конференцию". И я не исключаю, что закрытие телеканалов прямо связано с делами тех давно минувших дней", - напомнил "РГ" киевский политконсультант Дмитрий Джангиров. При этом эксперт полагает, что прямого указания начать атаку против ОПЗЖ Зеленский из США не получал. Он просто пытается угадать настроения новой администрации в Вашингтоне и в одностороннем порядке принести ей присягу.

"Украина сейчас откатилась во времена Высокого Средневековья. Когда главным для феодала было расположение сюзерена. Вот и наши феодалы теперь пытаются угадать, чего хочет сюзерен, и еще наломают дров на этом пути. Зеленский чувствует, что в нынешней ситуации он американцам не особо дорог, учитывая токсичность украинской тематики для Байдена. При этом Зеленский готов жертвовать поддержкой избирателей, снова и снова доказывая, что не народ является в стране источником власти, а послы и прозападный медиакласс. Они делают выборы на Украине в самом широком смысле. Зеленский зависит от них, а также от олигархов, которых он пока устраивает и которые из развязанной им войны с Медведчуком получат свою выгоду", - поясняет Джангиров.

При этом все опрошенные "РГ" эксперты не исключают дальнейшего погружения Зеленского в русофобскую риторику, обострение на Донбассе и "продолжение гниения". "Все, что Зеленский сейчас делает, он объясняет тем, что Украина воюет с Россией. Двоякая позиция - можно запрещать русский язык, но нельзя отказаться от покупки российской электроэнергии и транзита газа. Здесь войны нет, и эта ситуация вполне уживается в головах пассивного украинского большинства", - объясняет политолог Михаил Погребинский.