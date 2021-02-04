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Рубрика: В мире

Каждый четвертый американец не собирается делать прививку от COVID-19

Проведенный в США опрос показал, что 25 процентов американцев не хотят делать прививку от коронавируса. Еще 19 процентов респондентов заявили, что не исключают такую защиту от COVID-19 в будущем.

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Среди тех, кто готов сделать прививку уже сегодня (а таких в Соединенных Штатах 50 процентов), 72 процента - сторонники демократической партии. А вот республиканцы, наоборот, скептически относятся к идее введения в организм препаратов, зарегистрированных по ускоренной схеме. Желающих пройти вакцинацию среди респондентов без политических предпочтений оказалось чуть больше половины (51 процент). Опрос проводился с 21 по 24 января, в нем приняли участие 800 человек, сообщает ТАСС.

Согласно последним данным, в США прививку от коронавируса уже сделали почти 34 миллиона человек. Правда, обе дозы двухкомпонентной вакцины получили только 6 миллионов привитых.

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