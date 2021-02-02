Ответы на вопросы о COVID-19 и вакцинации

Вакцинация продолжается, и все больше людей решают сделать прививку. Но вместе с решением продолжают возникать вопросы, и их количество, как показывает наш "Социальный банк вопросов о COVID-19", не уменьшается. Остаются вопросы и по лечению заболевания, и по профилактике, и по правилам нахождения в изоляции. Продолжаем публиковать ответы наших экспертов.

Прививка от гриппа не заменит прививку от COVID-19. Фото: РИА Новости

Как оформить больничный, если нужно оставаться на карантине?

Теперь больничный лист можно оформить не только на бумаге, но и в электронном виде. Делается это просто: пришедший на дом врач открывает больничный через планшет или с помощью операторов кол-центра. С этого момента документ доступен в личном кабинете пациента на сайте ФСС. Его номер нужно сообщить работодателю. Бухгалтерия получает доступ к документу после того, как больничный будет закрыт - об этом тоже достаточно сообщить по телефону.

Сотрудники-совместители теперь оформляют один электронный больничный, чтобы получить пособие по больничному у всех своих работодателей.

Изменились и правила выдачи больничного при карантине: его можно оформить на все время изоляции. Если детский сад закроют на карантин, то родителям детей до семи лет выпишут больничный по уходу за ними.

"Электронный больничный очень удобен. Вы не сможете его потерять. Врачу теперь не надо выписывать несколько листков для каждого места работы пациента - в электронный больничный работодатели вписывают себя сами. Плюс вы всегда сможете посмотреть в личном кабинете ФСС всю историю вашей болезни и сколько денег вам за это время начислили", - разъясняет директор департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Дмитрий Селиванов.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ирина Невинная

Раньше говорили, что прививку лучше сделать всем, даже тем, кто болел. Сейчас рекомендуют все-таки подождать. Почему?

Переболевшим коронавирусной инфекцией следует вакцинироваться не раньше, чем через полгода после выздоровления, объясняет инфекционист Николай Малышев. "Консенсус среди специалистов достигнут, сейчас рекомендуют воздержаться от вакцинации, если человек переболел недавно, а прививку делать через шесть-девять месяцев", - сказал Малышев. Перенесшим COVID-19 не стоит прививаться даже при низком уровне антител, поскольку у них сохраняется длительный клеточный иммунитет, который обеспечивает защиту организма.

В ВОЗ, кстати, также советуют выждать до прививки шесть месяцев после заболевания COVID-19. Эксперты ВОЗ отметили, что при дефиците вакцин распределять их нужно в пользу людей, которые не имеют естественной защиты от инфекции, а те, кто переболел, такой защитой обеспечены.

В Роспотребнадзоре тоже заявили, что переболевших нужно будет прививать от COVID-19 уже в преддверии следующего эпидсезона, не раньше осени 2021 года.

Мой доктор посоветовал мне перед прививкой от COVID-19 сдать тест на антитела. Зачем это нужно?

"В нашей клинике мы тоже рекомендуем тем, кто приходит к нам на прививку от COVID-19, пройти экспресс-тест на антитела, - поясняет завлабораторией клиники "Хадасса Москва" Любовь Станкевич. - Суть исследования в том, что нам нужно убедиться перед вакцинацией, что у человека нет естественного иммунитета к коронавирусу. Почему, если антитела будут обнаружены, прививка нецелесообразна? Во-первых, суть вакцинации - это сформировать у пациента антитела. Мы вводим человеку некий молекулярный вектор, задача которого начать синтезировать чужеродный белок, чтобы обучить иммунную систему организма его распознавать. Но наличие антител в высоком титре говорит о том, что иммунная система уже обучена бороться с инфицированием. По сути, человек уже защищен. То, что мы введем такому пациенту с вакциной - будет моментально разрушено антителами. Никакого смысла в этих действиях нет. Это просто выбрасывать деньги на ветер. В ситуации, когда вакцин не хватает - безусловно, вакцины должны достаться тем, кому они действительно необходимы, - людям, у которых нет иммунитета.

Есть еще одна важная причина для того, чтобы воздержаться от прививки при высоком титре антител: мы не можем быть на 100% уверены, что введение вакцины в этом случае не спровоцирует ненужное триггерное усиление иммунной реакции".

Сделала прививку, а антитела не появились. Что делать дальше?

"Первый и главный вопрос: что значит "сделали тест, а антитела не обнаружены"? Антитела к коронавирусу разные, и тесты применяют разные, - поясняет Любовь Станкевич. - Из вопроса неясно, о каком именно тесте идет речь. Может оказаться, что делали не тот тест, который способен детектировать нейтрализующие Anti-RBD-антитела, выработка которых и является целью вакцинации. Поэтому, прежде чем делать вывод об отсутствии иммунного ответа на вакцину, нужно убедиться, что вы проводили именно то исследование, которое нужно в этом случае: тест Anti-RBD. Его выполняют многие лаборатории, в том числе и наша.

Вакцинация от COVID-19 бесплатная и строго добровольная. Фото: Reuters

Если уже этот тест покажет отсутствие антител, тогда можно говорить о том, что да, вы попали в тот очень небольшой процент людей, которые не восприимчивы к вакцинации. Такие случаи есть - это известный факт. Никто из производителей вакцин не декларирует их 100% эффективность, то есть то, что они вырабатывают антитела у 100% привитых. При этом остается вероятность, что по каким-то причинам иммунный ответ у этого человека после прививки был незавершен, но при этом у него B-клетки научились вырабатывать антитела. То есть защитный эффект от прививки все же будет, но это только предположение, точно проверить и доказать это мы не можем.

Наконец, есть еще один вариант: у некоторых людей иммунный ответ вырабатывается позже, у них формирование иммунитета даже в естественных условиях после заражения сильно отсрочено.

Поэтому первая рекомендация: сдать анализ на Anti-RBD, и если он покажет отрицательный результат - считать себя незащищенным от встречи с инфекцией и строго соблюдать все противоэпидемические правила. Можно пересдать тест еще раз через месяц, на случай отсроченного формирования иммунного ответа".

Важно также, о прививке какой вакциной идет речь. Вышесказанное экспертом относится к случаю, если человек привился "Спутником V". Если же речь идет о вакцинации "ЭпиВакКороной", то, как пояснили в Роспотребнадзоре, анализ на наличие антител нужно выполнять определенной тест-системой. "Для оценки поствакцинального иммунитета людям, сделавшим прививку препаратом "ЭпиВакКорона", нужно уточнить уровень иммуноглобулинов класса G на 35-42-й день со дня первого введения вакцины. Для тестирования используют тест-системы для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к белкам коронавируса "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", эти тест-системы разработаны ГНЦ "Вектор", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Я сделал прививку от гриппа осенью. Защитит ли она от COVID-19? Почему сейчас не слышно о болеющих гриппом?

"В этом году из-за эпидемии COVID-19 люди проявляют большой интерес к вакцинопрофилактике и по поводу гриппа, и по поводу новой инфекции, - пояснил и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. - Прошлой осенью ко мне обращалось много знакомых - даже те, кто обычно не прививался от гриппа, в этот раз решили сделать вакцину. От гриппа в этом эпидсезоне прививки сделали беспрецедентное число людей: в прошлом году 70 млн, а в этом - более 83 млн человек, то есть 60% населения страны. То есть люди справедливо оценили риски, что возможное сочетание инфекций - это серьезный риск тяжелого течения.

Что касается того, защищает ли прививка от гриппа от COVID-19, к сожалению, это так не работает. Прививка от гриппозной инфекции, значит, и защищает от гриппа. Но мы видим - гриппа в этом эпидсезоне почти нет, только единичные случаи. Думаю, вакцинация тоже на это повлияла.

Кстати, сделать прививку от гриппа можно до сих пор, и я бы ее рекомендовал. Опыт многолетних наблюдений показывает: иногда подъем заболеваемости начинается раньше, иногда позже - в феврале. Гриппа пока нет, но он может прийти ближе к весне. Если прививку сделать сейчас, время для выработки иммунитета есть".

Как в этом случае совмещать две прививки?

Стандартная рекомендация: вакцины должны вводиться с интервалом не менее месяца, говорит Дмитрий Лиознов.

У детей, например, есть четкий график вакцинации. И в течение года, и в течение сезона допустимо введение препаратов от разных инфекций. Причем есть комбинированные вакцины - сразу от нескольких инфекций.

От COVID-19 со временем тоже можно будет привиться одновременно с другими инфекциями. Например, в НИЦЭМ имени Гамалеи и в НИИ гриппа работают над комбинированными вакцинами от коронавируса и гриппа, а в ГНЦ "Вектор" планируют создать препарат, который защитит и от COVID-19, и от кори.

Почему возникают все новые и новые штаммы коронавируса? Это опасно?

"Это касается всех возбудителей заболеваний, и прежде всего вирусной природы. Ошибки при копировании генетического материала, когда патоген размножается, - это естественный процесс, - поясняет Дмитрий Лиознов. - Мутаций у нынешнего коронавируса не так много, в том числе и по сравнению с гриппом. Главное, что надо понять: все новые инфекции наблюдаются, изучаются. Конечно, мутации могут быть разные - одни работают на возбудителя, например, повышают его способность к распространению. А другие, наоборот, могут ослаблять его воздействие на человека. По тем данным, которыми располагают ученые, опасных изменений в "поведении" коронавируса (помимо более высокой заразности "британского" штамма) пока не обнаружено. "Идеальный вирус", который будет опасен, - теоретически это может случиться. Но пока этого нет. Наблюдаем, изучаем", - сказал Лиознов.

Можно ли делать прививку людям, перенесшим онкологическое заболевание?

Недавно в инструкцию по применению "Спутника V" было внесено добавление: онкозаболевания не внесли в число противопоказаний, но отметили, что прививки таким пациентам нужно делать с крайней осторожностью.

"Онкологические пациенты находятся в группе особого риска. Смертность от коронавирусной инфекции у них составляет от 6 до 30%, - сообщил "РГ" директор Института онкологии "Хадасса Москва" Илья Тимофеев. - Особенно это касается пациентов с онкогематологическими заболеваниями и раком легкого. У них риск погибнуть от COVID-19 превышает риск смерти от самой опухоли. Следовательно, на первый взгляд, вакцинировать этих пациентов нужно приоритетно. С другой стороны, данных о безопасности вакцин против SARS-CoV-2 у онкологических больных не так много. Например, можем ли мы вакцинировать пациентов, получающих химиотерапию и имеющих снижение лимфоцитов? Не навредим ли прививкой пациентам на противоопухолевой иммунотерапии, которая сама собой приводит к цитокиновому шторму и напряженности иммунитета? Европейское общество медицинской онкологии все же, оценивая риск и пользу, рекомендует вакцинировать онкологических больных. Но с оговоркой - если речь не идет о живых или векторных вакцинах, к которым относится наш "Спутник V".

В нашем Институте онкологии мы рекомендуем избирательно и осторожно подходить к вакцинации у отдельных групп пациентов - ослабленных, на иммунотерапии, с осложнениями противоопухолевого лечения. Другим же, в частности, пациентам на динамическом наблюдении, в перерывах между лечением, не имеющим нежелательных явлений, можно рассмотреть возможность вакцинации. В любом случае последнее слово за лечащим врачом".

Будет ли прививка от COVID-19 обязательной?

Пока этот вопрос не рассматривается. Неясно, как коронавирус поведет себя в дальнейшем. Поэтому и вице-премьер Татьяна Голикова, и министр здравоохранения Михаил Мурашко не раз подчеркивали: вакцинация от COVID-19 строго добровольная.

В интернете много противоречивой информации о вакцинации. Где получить точные данные?

Самая полная информация о вакцинах содержится в инструкциях по их применению, подсказывает Дмитрий Лиознов. Кроме того, есть официальные источники: минздрав, Роспотребнадзор, официальные каналы в соцсетях (стопкоронавирус.рф, по вакцине "Спутник V"). Персонал, который работает на пунктах вакцинации, также готов ответить на любые вопросы.

"Сейчас доступна одна вакцина "Спутник V", но начались поставки и "ЭпиВакКороны", а в марте можно будет сделать прививку вакциной, разработанной в Институте Чумакова, - сказал эксперт. - В целом, мы сами не можем оценить, какая из вакцин "лучше" или "хуже". Надо смотреть на риски, например, есть ли аллергия к компонентам вакцины. Стандартная рекомендация - посоветоваться с врачом".