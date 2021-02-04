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04.02.2021 21:20
Рубрика: Спорт

Кокорин включен в заявку "Фиорентины" на матч против "Интера"

Текст: Максим Домчев

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может дебютировать за новый клуб уже в пятницу. Он включен в заявку на матч против "Интера".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Кокорин забил на тренировке "Фиорентины"

В пятницу, 5 февраля, в чемпионате Италии по футболу матчем между "Фиорентиной" и "Интером" открывается программа 21-го тура.

Накануне игры тренерский штаб флорентийского клуба объявил заявку команды на эту встречу. В числе игроков, которые могут выйти на поле оказался и новичок "Фиорентины" Александр Кокорин, сообщает Twitter "фиалок".

Накануне матча наставник клуба Чезаре Пранделли высказался относительно готовности Кокорина.

"Состояние Кокорина улучшается. Мы знали, что ему нужно три недели, чтобы адаптироваться. Я надеюсь, что Кокорин может быть полезен на любой позиции впереди. У него отличные качества, и он может принести пользу команде", - сказал он.

Российский нападающий перешел в итальянский клуб из "Спартака" 27 января. Сумма сделки составила 4,5 млн евро. В составе "Фиорентины" Кокорин будет выступать под номером 91.

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