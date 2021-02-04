Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 4 февраля 2021 года № 19-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг, от 29.01.2021 № 15-рг) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев





Приложение к распоряжению Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 4 февраля 2021 г. № 19-рг





О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях реализации протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 13.03.2020 № 11, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", на основании постановлений Главного государственного санитарного врача Кемеровской области от 14.03.2020 № 6 "О мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе" и от 26.03.2020 № 8 "Об усилении ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе":

1. Ввести с 16.03.2020 на территории Кемеровской области - Кузбасса режим функционирования для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "Повышенная готовность".

2. Приостановить до особого распоряжения:

2.1. Проведение на территории Кемеровской области - Кузбасса публичных и иных массовых мероприятий.

2.2. Работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста).

3. Гражданам, находящимся на территории Кемеровской области - Кузбасса, обеспечить соблюдение масочного режима (использование средств

индивидуальной защиты органов дыхания, плотно прилегающих к лицу, закрывающих рот, нос и подбородок, не оставляя зазоров между лицом и средством индивидуальной защиты органов дыхания) при нахождении в местах, перечень которых определен отдельными нормативными правовыми актами, а также правил личной гигиены.

4. Рекомендовать гражданам соблюдать дистанцию до других граждан 1,5 метра (социальное дистанцирование).

5. Исполнительным органам государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить условия соблюдения гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки.

6. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса:

6.1. Рекомендовать обеспечить внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

6.2. При осуществлении централизованного питания сотрудников организовать места приема пищи и доставку горячего питания для сотрудников в соответствии с Рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций (письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 "О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания"), а также Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19".

6.3. Организовать измерение температуры тела работников при входе в организацию (предприятие) с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания.

6.4. Обеспечить проведение качественной уборки и дезинфекции помещений с применением зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, ежедневно (за исключением

официальных выходных и праздничных дней, при условии, что в указанные дни не предусмотрена работа организации) в середине рабочей смены и после ее окончания.

6.5. Обеспечить контроль за соблюдением работниками масочного режима (использование средств защиты органов дыхания) в помещениях, где осуществляется трудовая деятельность.

7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей и деятельность по перевозке пассажиров всеми видами транспорта, обеспечить:

ежедневное проведение качественной уборки и дезинфекции помещений, салонов транспортных средств с применением зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях;

обеззараживание и очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, и проветривание помещений;

контроль за соблюдением посетителями (в том числе клиентами, потребителями, пассажирами и др.) масочного режима (использование средств защиты органов дыхания) при нахождении в организации, транспортном средстве общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси.

8. Руководителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и иных организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом или его обслуживание:

организовать и обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий общего имущества в многоквартирных домах не реже одного раза в день в соответствии с рекомендациями по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), являющимися приложением к письму Роспотребнадзора от 03.04.2020 № 02/5925-2020-24;

обеспечить размещение на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома, актуальных графиков дезинфекционных мероприятий общего имущества в многоквартирных домах.

9. Образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса:

9.1. Усилить санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса.

9.2. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и временно отстранять от учебного процесса с целью медицинского наблюдения.

9.3. Обеспечить проведение качественной уборки и дезинфекции помещений с применением зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, обеззараживание и очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений, ежедневно (за исключением официальных выходных и праздничных дней, при условии, что в указанные дни не предусмотрена работа организации).

9.4. Отказаться от проведения мероприятий с участием обучающихся на территории Кемеровской области - Кузбасса и за ее пределами, за исключением трудовой деятельности обучающихся, сезонной подростковой трудовой занятости, а также прохождения практики в очной форме, предусмотренной образовательной программой.

10. Министерству здравоохранения Кузбасса:

10.1. Обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), отбору биологического материала и направлению его для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

10.2. Организовать работу медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами.

10.3. Обеспечить запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, готовность медицинского оборудования (в том числе аппараты ИВЛ, ЭКМО, пульсоксиметры) в медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса.

10.4. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций.

10.5. Обеспечить госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным и забор биологического материала для лабораторного исследования, пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внебольничными пневмониями.

Обеспечить госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным и забор биологического материала для лабораторного исследования, пациентов старше 60 лет со среднетяжелым и тяжелым течением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внебольничными пневмониями в приоритетном порядке.

10.6. Обеспечить готовность медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса к приостановке плановой госпитализации пациентов в медицинские организации стационарного типа в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

11. Руководителям медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса:

обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной и экстренной формах с использованием возможностей приемных отделений стационаров;

организовать работу амбулаторно-поликлинических подразделений с приоритетом оказания медицинской помощи на дому.

12. Департаменту по чрезвычайным ситуациям Кузбасса, Главному управлению МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу быть в готовности к задействованию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения по необходимости для информирования населения о мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе.

13. Заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельнику А.М. осуществлять в постоянном режиме мониторинг ситуации с распространением в Кемеровской области - Кузбассе новой коронавирусной инфекции с представлением информации Губернатору Кемеровской области - Кузбасса.

14. Перевести работу Оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и социально значимых инфекционных заболеваний в Кемеровской области - Кузбассе в круглосуточный режим. Руководство штабом оставляю за собой.

15. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности создать штабы по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и социально значимых инфекционных заболеваний.

16. Дополнительные ограничительные мероприятия могут устанавливаться отдельными распоряжениями Губернатора Кемеровской области - Кузбасса.

17. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

18. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

19. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.







