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04.02.2021 12:00
Рубрика: Власть

Мишустин: В атомной промышленности есть чем гордиться

Текст: Татьяна Замахина
Задачи, стоящие перед "Росатомом", важны для страны - они будут способствовать достижению национальных целей развития. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой госкорпорации Алексеем Лихачевым.
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

"Росатом", по словам председателя кабмина, давно вышел за рамки задач, связанных только с ядерной энергетикой, и сегодня занимается целым рядом технологий. Это цифровая сфера, квантовые вычисления, лазерная техника и многое другое. "Уже более трех четвертей века ученые сотрудники атомной промышленности успешно ее развивают, здесь есть чем гордиться", - считает Мишустин. И на нынешнем этапе уже реализуется множество инициатив, задуманных несколько лет назад.

Фото: Юрий Мозолевский
Первый энергоблок БелАЭС выведен на полную мощность

Среди проектов госкорпорации премьер-министр выделил строительство судов, упомянув в этой связи ледокол "Арктика". Мишустин также напомнил, что еще несколько судов должны быть выпущены в ближайшее время. "Это уникальный сплав технологий, научных открытий и труда наших ученых", - считает глава правительства.

Он также обратил внимание, что недавно была сдана плавучая теплоэлектростанция "Академик Ломоносов".

Хорошо зарекомендовала себя госкорпорация и на международной арене: в 12 странах она, по словам Мишустина, ведет активнейшую деятельность. "Буквально совсем недавно был сдан очередной энергоблок Белорусской АЭС, целый ряд других проектов", - констатировал глава кабинета министров.

Лихачев от имени работников атомной отрасли поблагодарил правительство за утверждение комплексной программы развития российской атомной науки и технологий до 2024 года. "Ведь для нас очень значимо, что в апреле именно 2020-го, сложного года, президент подписал указ о создании программы, а вы в декабре утвердили национальную программу развития техники, технологии, научных исследований в области использования атомной энергетики, - заявил он. - Это такой "атомный проект 2.0".

По оценке главы Росатома, утверждение этой программы означает признание 75 лет свершений, достигнутых отечественной атомной отраслью. "Но самое главное - это серьезный аванс на будущее, - добавил Лихачев. - Мы будем в этом направлении работать. Считаем, что сможем укрепить лидерство в традиционных направлениях и прибавить новые серьезные направления именно с точки зрения глобального рынка".

Программа, о которой идет речь, закладывает основы для развития российской атомной науки и технологий в горизонте ближайших десятилетий. Она включает исследования по ключевым направлениям, включая термоядерные и плазменные технологии и многое другое. В целом документ направлен на укрепление лидирующих позиций России в мировой атомной отрасли и обеспечение энергетической безопасности страны.

Что касается последних свершений, то в прошлом году российские АЭС побили рекорд СССР по выработке электроэнергии, установленный в 1988 году, и выработали 215,7 млрд кВт-ч электроэнергии. В целом же в 2020 году удалось достичь целевых показателей, несмотря на пандемию. "Традиционно на 100% выполнен гособоронзаказ, идет успешная исследовательская работа и с Российской академией наук, и с Курчатовским институтом, перезагружается научный блок", - сообщил глава госкорпорации.

Рекорд поставлен и в международной деятельности "Росатома". Портфель зарубежных заказов на десять лет вперед по итогам прошлого года составил порядка 140 млрд долларов, сообщил Алексей Лихачев. А инвестиции госкопорации достигли 250 млрд рублей за тот же период. "Налоговые отчисления также выросли, они в два раза перекрывают бюджетные инвестиции", - добавил собеседник премьер-министра. Одновременно средняя зарплата сотрудников "Росатома" в 2020 году выросла на 6,7% - до 90 тысяч рублей. Поднялась и производительность труда - на 10%.

Фото: Андрей Дубровин/Предоставлено музеем ЧТЗ
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В преддверии заседания Евразийского межправительственного совета Мишустин и Лихачев также обсудили развитие двустороннего сотрудничества России со странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области мирного использования атомной энергии. По словам главы "Росатома", в перспективе предстоит выйти на качественно новый уровень интеграции. В частности, ведется строительство первых атомных электростанций в Беларуси и Узбекистане.

А среди планов - довести долю в ветроэнергетике до 3 ГВт мощностей в ближайшую десятилетку. "Ветряной энергетике тоже уделяем особое внимание. Создали завод с локализацией соответствующей продукции", - пояснил Лихачев.

Михаил Мишустин в конце открытой части беседы предложил ему построить дальнейшие планы развития госкорпорации тет-а-тет.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Энергетика Правительство Председатель Правительства Компании Госкорпорации Росатом

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