Mitsubishi продлила в России права на имена Lancer и Colt на 10 лет

Японская Mitsubishi Motors продлила в России исключительные авторские права на торговые наименования "Lancer" и "Colt". Новые патенты действительны до февраля 2030 года, свидетельствует выгрузка из базы Роспатента.

Напомним, компания прекратила поставки компактных седанов и хэтчбеков Lancer в Россию в 2015 году. Следующие два года седаны японской сборки еще поступали в Северную Америку, пока модель окончательно не была снята с производства в 2017 году. Производство субкомпактных хэтчбеков Colt для экспортных рынков было прекращено в 2013 году.

Глубоко модернизированные Lancer и Colt выпускаются сегодня на Тайване силами местного партнера Mitsubishi Motors компанией China Motor Corporation, но продаются они только внутри Тайваня.

Сообщения о планах возобновления производства Mitsubishi Lancer поступают регулярно. В в 2019 году в СМИ проходила информация, что новый Lancer, разработка которого уже ведется, будет базироваться на технологической платформе CMF-C/D альянса Renault Nissan, которую используют в частности Renault Megane и Nissan Qashqai. Однако никаких подтверждений намерений компании вернуться в сегмент компактных седанов в Европе или Северной Америке с тех пор не последовало.