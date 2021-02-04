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04.02.2021 13:22
Рубрика: Общество

Образовательные сервисы будут проходить госэкспертизу раз в три года

Текст: Ксения Колесникова
Образовательные сервисы и цифровой образовательный контент, которые будут рекомендованы для школ, пройдут обязательную государственную экспертизу. А министерство просвещения создаст специальный реестр поставщиков образовательного контента. Это следует из двух проектов приказов ведомства, опубликованных для общественного обсуждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Что интересно? Документ очень подробно описывает не только требования к содержанию цифровых уроков, электронных учебников и другого контента - но и все технические характеристики. Например, цифровой контент для школ должен корректно отображаться и на компьютерах, и на планшетах, с возможностью подключения к интерактивной доске. Работать в разных браузерах: Google Chrome, Microsoft Edge, Yandex Browser, Mozilla Firefox, Safari. Не содержать механизмы сбора и передачи персональных данных, нарушающие ФЗ ‎№ 152. Веб-приложение не должно содержать вирусов, вредоносного или шпионского программного обеспечения, а также кода, оказывающего неблагоприятное воздействие на работу устройств.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Также среди важных правил - в образовательных сервисах не должно быть контента рекламного характера! А еще - ошибок и опечаток, недостоверных, научно неподтвержденных и сфабрикованных фактов. Под запретом - сведения, оправдывающие противоправные действия, побуждающие детей к асоциальному поведению, совершению опасных действий. Также не должно быть информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

А что в допущенном до школ цифровом контенте должно быть обязательно? "Направленность содержания на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности". Материал должен быть логичным и структурированным, учитывать возрастные особенности детей. Содержать разнообразие текстов, иллюстраций, графики. (Качество видео и аудио материалов должно быть высоким).

Все это - общие требования для допущенного до школ цифрового образовательного контента и образовательных сервисов.

Есть еще второй крупный блок - рекомендованный контент. К нему требований еще больше. Он должен соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту, содержать сведения о передовых достижениях современной науки, техники и технологий. А еще - отражать "вклад российских деятелей науки, культуры, а также выдающихся изобретателей и инженеров России в развитие научных знаний, культуры и технологического развития".

Цифровой контент должен быть устроен так, чтобы он помогал развивать у детей мотивацию к обучению, помогал им овладеть приемами отбора, анализа, синтеза информации, формировал навыки смыслового чтения, критическое мышление. Ну и, конечно, содержал понятную систему навигации, удобные инструменты для совместной работы учителя и ученика, возможности построения индивидуального учебного плана и удаленного проведения видеоуроков. Плюс - интерактивные задания, обеспечивающие "обратную связь" и анализ освоения учениками предложенных материалов.

Все это, прежде чем рекомендовать школам, будут тщательно проверять эксперты. К ним есть тоже много требований. Ученая степень или ученое звание, либо стаж педагогической деятельности не менее 5 лет. Эксперт должен иметь опыт разработки или использования цифрового образовательного контента.

Срок действия экспертного заключения - 3 года. На его основе цифровые уроки включаются в официальный "Реестр цифрового образовательного контента и образовательных сервисов". В реестре - два крупных блока - допущенный до школ контент и рекомендованный. При этом все материалы разбиты по разделам - для начальной школы, средних и старших классов. А еще - на подразделы - по школьным предметам, по воспитанию и дополнительному образованию.

Фото: Пресс-служба Минпросвещения России
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Напомним, ранее о том, как будет устроена библиотека образовательного контента для школ, на "Деловом завтраке в "Российской газете" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Мы открыты к частным предложениям. Но нам нужно понимать, что те методики, то содержание, которые предлагаются, действительно соответствуют федеральному государственному стандарту. Я не сторонник каких-то быстрых и резких изменений в системе образования. Любой новый опыт мы должны очень внимательно изучить. И когда будем уверены в том, что то или иное решение соответствует задачам воспитания и обучения, когда оно будет проверено, мы его принимаем, - рассказал Сергей Кравцов. - Библиотека верифицированного контента и сервисов ЦОС будет состоять из двух блоков. Первый - бесплатный и общедоступный контент по всей школьной программе, разбитый по классам, темам, уровням сложности в помощь ученикам и учителям. Там будут задания с возможностью автоматической проверки, видеоматериалы, интерактивные презентации. Второй блок - это высокотехнологический "опциональный", то есть дополнительный контент от представителей EdTech-индустрии. Он будет размещаться в специальном разделе - Маркетплейсе. Весь этот контент в обязательном порядке пройдет экспертизу.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования Законопроекты и комментарии

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