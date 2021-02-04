Почти треть автомобилей в кредит россияне приобрели по госпрограммам

В 2020 году россияне приобрели в кредит 640 тыс. автомобилей, из них почти треть по программам льготного автокредитования. Об этом сообщил гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков на пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года для автомобильного рынка России.

"Исходя из наших данных и данных, предоставленных банками, мы получили цифру по кредитам в 640 штук. К рынку, к прошлому году, это минус 9%, что коррелируется с динамикой в целом по продаже автомобилей. Насколько снизились продажи, настолько снизились кредиты", - говорит глава "Автостата".

По его словам, доля продаж автомобилей в кредит от общего количеств продаж на рынке составила 44%. При этом, как отметил Сергей Целиков, сославшись на данные Минпромторга России, 200 тысяч автомобилей были реализованы по действующим программам льготного кредитования, таким как "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль" и другим.

По данным "Автостата", доля trade-in (услуга по приему автомобиля в счет покупки нового) в целом по 2020 году составила 31% (с учетом корпоративных продаж), что ниже, чем годом ранее. По итогам 2019 года этот показатель составил 36%. "Во второй половине года доля trade-in начала снижаться, что говорит о том, что выросшие цены на вторичном рынке, сделали более выгодной самостоятельную продажу. Чем продажу автомобиля в trade-in с большой скидкой", - пояснил Целиков.