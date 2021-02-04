Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.02.2021 16:31
Рубрика: Легковые авто

Почти треть автомобилей в кредит россияне приобрели по госпрограммам

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В 2020 году россияне приобрели в кредит 640 тыс. автомобилей, из них почти треть по программам льготного автокредитования. Об этом сообщил гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков на пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года для автомобильного рынка России.

Фото: iStock
Как правильно обкатывать новый автомобиль зимой

"Исходя из наших данных и данных, предоставленных банками, мы получили цифру по кредитам в 640 штук. К рынку, к прошлому году, это минус 9%, что коррелируется с динамикой в целом по продаже автомобилей. Насколько снизились продажи, настолько снизились кредиты", - говорит глава "Автостата".

По его словам, доля продаж автомобилей в кредит от общего количеств продаж на рынке составила 44%. При этом, как отметил Сергей Целиков, сославшись на данные Минпромторга России, 200 тысяч автомобилей были реализованы по действующим программам льготного кредитования, таким как "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль" и другим.

По данным "Автостата", доля trade-in (услуга по приему автомобиля в счет покупки нового) в целом по 2020 году составила 31% (с учетом корпоративных продаж), что ниже, чем годом ранее. По итогам 2019 года этот показатель составил 36%. "Во второй половине года доля trade-in начала снижаться, что говорит о том, что выросшие цены на вторичном рынке, сделали более выгодной самостоятельную продажу. Чем продажу автомобиля в trade-in с большой скидкой", - пояснил Целиков.