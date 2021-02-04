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Рубрика: Экономика

Маршрут построен

Приложение "Метро Москвы" признали одним из лучших в мире
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 23(8374)
Мобильное приложение "Метро Москвы", последняя версия которого вышла в ноябре прошлого года, признали одним из лучших в мире. Оно стало платиновым призером премии AVA Digital Awards 2021, которую вручают в США. За победу столичная программа боролась среди 2500 претендентов.

В итоге жюри признало наше приложение лучшим в категории "Приложение для госсектора". "Мы опередили приложения управления водным транспортом Сан-Франциско и метрополитена Лос-Анджелеса, встав в один ряд с крупнейшими компаниями-призерами: Microsoft, AT&T Business Multimedia Solutions, American Medical Association и другими, - рассказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. - Но главное, что и сами пользователи по достоинству оценивают наш сервис. Их у "Метро Москвы" уже 4,4 миллиона".

Фото: istock
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Напомню, после последнего масштабного обновления приложение столичной подземки кардинально изменилось. Главное новшество - появилась возможность привязать карту "Тройка" в личном кабинете. Это не только позволяет пополнять ее прямо в приложении, следить за балансом, знать историю поездок и многое другое, но и не дает потерять деньги в случае потери самой карты.

Кроме того, с новым приложением можно фильтровать станции. Хотите по дороге купить конфет или билеты в театр, выбрать новые очки или телефон, распечатать документы или зайти в туалет? Укажите это в приложении, и оно покажет, на каких станциях есть эти услуги, и при необходимости построит маршрут с учетом их посещения. В дептрансе говорят, что более миллиона пассажиров каждую неделю планируют свои поездки с помощью приложения. Чаще всего просят проложить дорогу через станцию с туалетом, нередко указывают в фильтре банкоматы, зарядные станции для гаджетов и кофейни.

С момента обновления число пользователей приложения постоянно растет . Если вы еще к ним не присоединились, это стоит сделать - обязательно найдете в нем полезные для вас функции. Эксперты со всего мира, например, недавно высоко оценили возможность увидеть в нашем приложении загрузку вагонов в подземке - в условиях пандемии такой сервис особенно важен.

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