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Рубрика: Власть

Пушков высказался в защиту Джен Псаки после ее конфуза на брифинге

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался в защиту пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она перепутала Space Force - Космические силы США - с президентским самолетом.

Фото: REUTERS
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По словам российского сенатора, Псаки не принижала значение Космических войск, просто она не всегда понимает, о чем говорит. А вот упреки в ее адрес со стороны американских законодателей - это "чистый сексизм", пробравшийся даже в конгресс США. "И вообще: не задавайте ей сложных вопросов - и все будет в ажуре", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ошибку Псаки допустила во время брифинга в Белом доме. Ее спросили, принимал ли президент США Джо Байден какие-либо решения относительно будущего Космических сил страны, на что пресс-секретарь ответила: "Ух ты. Space Force. Это самолет сегодняшнего дня". Член комитета Палаты представителей США по вооруженным делам Майк Роджерс уже призвал Псаки "немедленно извиниться" за ее ответ.

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