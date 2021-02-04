Пушков высказался в защиту Джен Псаки после ее конфуза на брифинге

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался в защиту пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Она перепутала Space Force - Космические силы США - с президентским самолетом.

По словам российского сенатора, Псаки не принижала значение Космических войск, просто она не всегда понимает, о чем говорит. А вот упреки в ее адрес со стороны американских законодателей - это "чистый сексизм", пробравшийся даже в конгресс США. "И вообще: не задавайте ей сложных вопросов - и все будет в ажуре", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ошибку Псаки допустила во время брифинга в Белом доме. Ее спросили, принимал ли президент США Джо Байден какие-либо решения относительно будущего Космических сил страны, на что пресс-секретарь ответила: "Ух ты. Space Force. Это самолет сегодняшнего дня". Член комитета Палаты представителей США по вооруженным делам Майк Роджерс уже призвал Псаки "немедленно извиниться" за ее ответ.