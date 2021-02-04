Число пользователей каршеринга в Москве превысило 1 млн

Более миллиона человек регулярно пользуются каршерингом в столице. Однако, город заинтересован в появлении проката электромобилей отечественного производства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Пять лет назад в Москве заработал каршеринг. Теперь уже сложно представить, как мы без него жили. В 2015 было доступно всего 350 машин, зарегистрировано около 30 тысяч водителей. Сегодня в сервисе более 25 тысяч машин и более 1 миллиона постоянных пользователей", - написал мэр.

Он отметил, что власти будут и дальше поддерживать частные московские компании каршеринга, выдавать субсидии на обновление парка. "Москва также заинтересована в появлении в прокате электромобилей российского производства", - отметил Собянин.