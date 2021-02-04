Число пользователей каршеринга в Москве превысило 1 млн

Новости

Хуснуллин: Аварии в ЖКХ в среднем устраняют за час 18:49
Суд в Москве арестовал двоих напавших на омоновцев граждан и назначил штраф Соболь 18:47
Собянин: Массовые мероприятия в Москве разрешать рано 18:42
Получить новую профессию за счет государства смогут 115 тысяч россиян 18:39
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается 18:30
Ученица Тутберидзе Акатьева стала чемпионкой России среди юниоров 18:29
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 6 февраля 18:24
В жилом доме в центре Москвы нашли похожий на бомбу предмет 18:22
Украинская партия постановила запустить процедуру импичмента Зеленскому 18:22
Дело о гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге передано в суд 18:18
Школа "Индустрия" начинает бесплатный цикл лекций о кино 18:17
Петербуржец с COVID-19 выжил после 40-минутной клинической смерти 17:53
В Петербурге от коронавирусной инфекции скончалась мать 10 детей 17:48
СПЧ создал рабочие группы по мониторингу выполнения 15 поручений президента 17:46
Скончался первооткрыватель крупнейшего в мире месторождения газа 17:42
СМИ: Националисты попытались штурмовать офис телеканала в Киеве 17:38
Синоптики рассказали, долго ли продлятся холода в Москве 17:29
Захарова назвала политической цензурой блокировку каналов на Украине 17:09
Пензенских депутатов обяжут отчитываться о криптовалюте 17:06
Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем 16:50
Врач-онколог рассказала, как стать пациентом федеральной клиники 16:42
В "Спартаке" рассказали подробности переговоров с "Аяксом" по Промесу 16:36
Власти Москвы объяснили порядок реновации 16:28
В Госдуме предложили субсидировать студенческий туризм 16:25
Врач рассказала, почему лечение рака станет доступнее жителям регионов 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 18:41
Рубрика: Авто

Число пользователей каршеринга в Москве превысило 1 млн

Текст: Ирина Огилько
Более миллиона человек регулярно пользуются каршерингом в столице. Однако, город заинтересован в появлении проката электромобилей отечественного производства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Фото: Виктор Васенин/РГ Фото: Виктор Васенин/РГ
Фото: Виктор Васенин/РГ
Фото: iStock
Агрегаторы такси и каршеринга смогут проверять права онлайн

"Пять лет назад в Москве заработал каршеринг. Теперь уже сложно представить, как мы без него жили. В 2015 было доступно всего 350 машин, зарегистрировано около 30 тысяч водителей. Сегодня в сервисе более 25 тысяч машин и более 1 миллиона постоянных пользователей", - написал мэр.

Он отметил, что власти будут и дальше поддерживать частные московские компании каршеринга, выдавать субсидии на обновление парка. "Москва также заинтересована в появлении в прокате электромобилей российского производства", - отметил Собянин.

В регионах Авто Легковые авто Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Президент утвердил наказание за пропаганду "веселящего газа"
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем
За сутки в России подтверждено 16 714 случаев COVID-19 в 85 регионах