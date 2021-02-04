Московское метро проанализирует работу техслужб после сбоя

Столичный метрополитен проанализирует работу службы технического надзора после утреннего сбоя в подземке. Об этом говорится в заявлении городского департамента транспорта.

Дептранс также подтвердил предварительную причину произошедшего. Подрядчики не выполнили требования правил безопасности после замены кабеля в тоннеле. Поезда на севере "фиолетовой" ветки остановили до полной проверки всей инфраструктуры. Сейчас движение восстановлено.

"Если вы все опоздали на работу или учебу, мы готовы официально это подтвердить по месту работы", - заявили в дептрансе. Для этого нужно позвонить по горячей линии: 8(495) 622-15-69, 8(495) 495 688-03-25 или 8(495) 688-03-26. Справку можно заказать по номеру 8(495) 688-06-00.