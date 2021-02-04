Собянин: Объем стационарной помощи онкобольным в Москве вырос на треть

В Москве объем стационарной помощи онкобольным вырос более чем на треть. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил, посетив онкологический амбулаторный центр при горбольнице N 40.

"Не смотря на пандемию, помощь онкологическим больным в столице не останавливалась ни на минуту, ни на один день. Более того, объем стационарной помощи больным даже на треть увеличился", - заявил градоначальник.

И вот впереди еще одно новшество: у каждого онкопациента появится свой персональный помощник. Старт новому проекту с таким названием вчера так же Собянин.

"Раньше больной, который проходил обследование в поликлинике, должен был искать отдельно возможность записаться в стационар, выйти на третий уровень диагностики, затем снова возвращаться к поликлиническому обслуживанию, - напомнил мэр. - Все это он должен делать сам: разрывались цепочки оказания помощи, проходило время, упущенное для того, чтобы эффективно применять лечение. По сути дела больной оставался один на один со своими проблемами".