На Чукотке ураганный ветер повредил два санитарных вертолета

Лопасти несущих винтов вертолетов санитарной авиации в главном аэропорту Чукотки пострадали от порывов ветра, сообщил глава автономного округа Роман Копин на своей странице в Instagram.

"Важно восстановить технику максимально быстро и продолжить выполнять задачи", - отметил губернатор.

Под удар стихии попали два Ми-8. Один принадлежит авиакомпании "ЧукотАВИА", другой - Национальной службе санитарной авиации (НССА).

По информации регионального авиаперевозчика, первую "вертушку" уже отремонтировали. Лопасти второй должны заменить в кратчайшие сроки.

Напомним, Чукотский автономный округ с 1 февраля находится под влиянием мощного циклона с сильным ветром и метелью.