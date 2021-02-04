Детей убитой в Перми женщины поместили в больницу

Двое малолетних детей убитой вчера в Перми женщины доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

- В настоящее время с семьей работают социальные службы. Специалисты органов опеки и попечительства дали консультацию родственникам по оформлению опеки над несовершеннолетними, - пояснили корреспонденту "РГ" в региональном минсоцразвитии.

Напомним, вчера в Перми было совершено двойное убийство. Жертвами нападения 25-летнего уроженца Таджикистана стали его 21-летняя сожительница и ее отец. У погибшей женщины остались двое несовершеннолетних детей.