Новости

За участие в несанкционированной акции арестован мужчина с французским гражданством 20:27
В Ингушетии обнаружена стела с неизвестными науке петроглифами 20:21
Собянин: Объем стационарной помощи онкобольным в Москве вырос на треть 20:04
Курсы доллара и евро расчетами "завтра" снизились по итогам торгов 19:52
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 22 копейки 19:32
Собянин: Пожилые переносят прививку от COVID-19 легче молодых 19:27
Путин наградил красноярских пожарных посмертно 19:12
Компьютерный клуб опечатали из-за несоблюдения антиковидных мер 19:09
Коммунальные службы столицы начали борьбу со снегопадом 19:07
Хуснуллин: Аварии в ЖКХ в среднем устраняют за час 18:49
Суд в Москве арестовал двоих напавших на омоновцев граждан и назначил штраф Соболь 18:47
Собянин: Массовые мероприятия в Москве разрешать рано 18:42
Получить новую профессию за счет государства смогут 115 тысяч россиян 18:39
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается 18:30
Ученица Тутберидзе Акатьева стала чемпионкой России среди юниоров 18:29
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 6 февраля 18:24
В жилом доме в центре Москвы нашли похожий на бомбу предмет 18:22
Украинская партия постановила запустить процедуру импичмента Зеленскому 18:22
Дело о гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге передано в суд 18:18
Школа "Индустрия" начинает бесплатный цикл лекций о кино 18:17
Петербуржец с COVID-19 выжил после 40-минутной клинической смерти 17:53
В Петербурге от коронавирусной инфекции скончалась мать 10 детей 17:48
СПЧ создал рабочие группы по мониторингу выполнения 15 поручений президента 17:46
Скончался первооткрыватель крупнейшего в мире месторождения газа 17:42
СМИ: Националисты попытались штурмовать офис телеканала в Киеве 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 19:12
Рубрика: Власть

Путин наградил красноярских пожарных посмертно

Текст: Кира Латухина

Пожарные, погибшие при тушении склада в Красноярске, награждены орденами Мужества.

Фото: iStock
В Красноярском крае объявили день траура по погибшим пожарным

Президент посмертно наградил трех пожарных - Анатолия Жалнерчика, Алексея Пузырева и Максима Рябцева - "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях".

В среду во время поиска людей на горящем складе автозапчастей пропали три пожарных. Найдены их тела. Погиб один рабочий.

Глава МЧС принял решение о создании специальной комиссии во главе с замминистра по выяснению обстоятельств несчастного случая.

В регионах Власть Работа власти Госнаграды Президент Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск РГ-Видео

Главное сегодня

Президент утвердил наказание за пропаганду "веселящего газа"
Решетников сообщил о подготовке новых мер поддержки занятости и бизнеса
Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
Ограничения из-за COVID-19 в Москве могут снять к маю
Захарова: Запад уводит внимание от собственных проблем
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса