Путин наградил красноярских пожарных посмертно

Пожарные, погибшие при тушении склада в Красноярске, награждены орденами Мужества.

Президент посмертно наградил трех пожарных - Анатолия Жалнерчика, Алексея Пузырева и Максима Рябцева - "За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях".

В среду во время поиска людей на горящем складе автозапчастей пропали три пожарных. Найдены их тела. Погиб один рабочий.

Глава МЧС принял решение о создании специальной комиссии во главе с замминистра по выяснению обстоятельств несчастного случая.