В МЧС назвали фамилии погибших в огне красноярских пожарных

В ГУ МЧС Красноярского края рассказали о пожарных, погибших при тушении пожара на красноярском складе автозапчастей вчера, 3 февраля.

Старшим среди звена огнеборцев был 46-летний Анатолий Жалнерчик. Женат, имеет двоих детей, проработал в МЧС 27 лет.

- Он прошел путь от пожарного до командира отделения 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Принимал участие в гуманитарных и спасательных операциях, выполняя задачи в составе временной оперативной группировки сил на территории Северо-Кавказского региона, - рассказали в МЧС региона.

Также погиб 45-летний Алексей Пузырев. Он тоже был женат, имел двоих детей. Прослужил в МЧС России 25 лет. По должности был старшим прапорщиком внутренней службы, помощником начальника караула 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда.

Сержанту внутренней службы 27-летнему Максиму Рябцеву довелось проработать в МЧС шесть лет, он был холост.

Напомним, трое пожарных погибли вчера во время возгорания склада автозапчастей в Красноярске, их тела обнаружили поздно ночью сегодня.