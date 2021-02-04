В МЧС назвали фамилии погибших в огне красноярских пожарных

Новости

Власти США не приняли решение о выводе войск из Афганистана 06:02
Прокуроры разберутся в ситуации с дефицитом бензина в Хабаровском крае 05:40
Средняя температура в России в 2020 году превысила норму на три градуса 05:31
SpaceX запустит 4 февраля сразу две группировки микроспутников Starlink 05:13
Эксперт ВОЗ рассказал о проверке лаборатории в Ухане 05:10
НАТО и ООН приветствовали продление ДСНВ 04:46
Власти Мьянмы ограничили доступ к сервисам Facebook 04:34
Найдены тела пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске 04:16
Запасы древесины в России оказались на 30% больше, чем считали раньше 04:00
Названы три причины, почему часть людей не заболевает коронавирусом 03:40
Власти США приостановили решение Трампа о выводе войск из Германии 03:26
Байден официально выдвинул экс-посла США в России на должность главы ЦРУ 02:46
В Огайо предложили сделать день рождения Трампа выходным днем 02:26
Каждый четвертый американец не собирается делать прививку от COVID-19 02:15
Армия Сирии заявила о материальном ущербе в результате израильской атаки 01:50
Иммунолог рассказал об осложнениях при коронавирусе 01:47
Пушков высказался в защиту Джен Псаки после ее конфуза на брифинге 01:10
Из-за морозов в столице растет энергопотребление 00:38
После аварии на ТЭС обесточены два города на Украине 00:36
Госдеп: США не настроены на прямой диалог с президентом Венесуэлы 00:28
СМИ сообщили об обстреле юга Сирии со стороны Израиля 00:12
Фура после аварии перегородила МКАД 03.02.2021
Умер создатель "Кривого зеркала" Вячеслав Полейко 03.02.2021
Зеленский объяснил, чем ему мешали заблокированные на Украине телеканалы 03.02.2021
Байден будет сотрудничать с РФ и "обсуждать противоречия" 03.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
04.02.2021 06:16
Рубрика: Происшествия

В МЧС назвали фамилии погибших в огне красноярских пожарных

Текст: Надежда Столярчук

В ГУ МЧС Красноярского края рассказали о пожарных, погибших при тушении пожара на красноярском складе автозапчастей вчера, 3 февраля.

Фото: МЧС России/ТАСС
Пожарные через сутки смогли потушить ростовский склад пиротехники

Старшим среди звена огнеборцев был 46-летний Анатолий Жалнерчик. Женат, имеет двоих детей, проработал в МЧС 27 лет.

- Он прошел путь от пожарного до командира отделения 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Принимал участие в гуманитарных и спасательных операциях, выполняя задачи в составе временной оперативной группировки сил на территории Северо-Кавказского региона, - рассказали в МЧС региона.

Также погиб 45-летний Алексей Пузырев. Он тоже был женат, имел двоих детей. Прослужил в МЧС России 25 лет. По должности был старшим прапорщиком внутренней службы, помощником начальника караула 3 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда.

Сержанту внутренней службы 27-летнему Максиму Рябцеву довелось проработать в МЧС шесть лет, он был холост.

Напомним, трое пожарных погибли вчера во время возгорания склада автозапчастей в Красноярске, их тела обнаружили поздно ночью сегодня.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
Путин и Вучич обсудили вакцинацию и Косово
Названы три причины, почему часть людей не заболевает коронавирусом
РФПИ: Вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в ЕС к весне
Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Видео: ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России
Как заставить компанию заплатить за брак при установке двери