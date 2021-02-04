Новости

SpaceX запустит 4 февраля сразу две группировки микроспутников Starlink 05:13
Эксперт ВОЗ рассказал о проверке лаборатории в Ухане 05:10
НАТО и ООН приветствовали продление ДСНВ 04:46
Власти Мьянмы ограничили доступ к сервисам Facebook 04:34
Найдены тела пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске 04:16
Запасы древесины в России оказались на 30% больше, чем считали раньше 04:00
Названы три причины, почему часть людей не заболевает коронавирусом 03:40
Власти США приостановили решение Трампа о выводе войск из Германии 03:26
Байден официально выдвинул экс-посла США в России на должность главы ЦРУ 02:46
В Огайо предложили сделать день рождения Трампа выходным днем 02:26
Каждый четвертый американец не собирается делать прививку от COVID-19 02:15
Армия Сирии заявила о материальном ущербе в результате израильской атаки 01:50
Иммунолог рассказал об осложнениях при коронавирусе 01:47
Пушков высказался в защиту Джен Псаки после ее конфуза на брифинге 01:10
Из-за морозов в столице растет энергопотребление 00:38
После аварии на ТЭС обесточены два города на Украине 00:36
Госдеп: США не настроены на прямой диалог с президентом Венесуэлы 00:28
СМИ сообщили об обстреле юга Сирии со стороны Израиля 00:12
Фура после аварии перегородила МКАД 03.02.2021
Умер создатель "Кривого зеркала" Вячеслав Полейко 03.02.2021
Зеленский объяснил, чем ему мешали заблокированные на Украине телеканалы 03.02.2021
Байден будет сотрудничать с РФ и "обсуждать противоречия" 03.02.2021
В ВОЗ приветствуют публикацию данных о вакцине "Спутник V" в The Lancet 03.02.2021
В Москве 15 ковидных больниц вернутся к обычной работе 03.02.2021
Захарова: Ждем от Запада открытого доступа к судам для дипломатов РФ 03.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
04.02.2021 04:16
Рубрика: Происшествия

Найдены тела пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске

Спасатели обнаружили тела пожарных, погибших при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске. Кроме пожарных, в результате происшествия погиб еще один рабочий, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
На сгоревшем в Красноярске складе ранее выявляли около 20 нарушений

Ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников. В настоящее время с родственниками погибших пожарных работают психологи МЧС, пишет ТАСС.

Напомним, пожар на складе автозапчастей в Красноярске вспыхнул третьего февраля. Загорелся склад, расположенный на окраине города - на улице Калинина, где находится множество подобных производственных помещений: складов, шиномонтажных и различных мастерских. Изначально площадь возгорания составляла 800 квадратных метров, позже она выросла до 3,5 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Для того чтобы разобраться в причинах пожара на складе автозапчастей в Красноярске, создана комиссия из специалистов центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждены два уголовных дела - о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также о нарушении требований пожарной безопасности.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

Интервью с министром по конкуренции ЕЭК Арманом Шаккалиевым. Главное
Путин и Вучич обсудили вакцинацию и Косово
Соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ вступило в силу
РФПИ: Вакцина "Спутник V" может быть одобрена к применению в ЕС к весне
Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Видео: ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России
Как заставить компанию заплатить за брак при установке двери