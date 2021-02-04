Найдены тела пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске

Спасатели обнаружили тела пожарных, погибших при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске. Кроме пожарных, в результате происшествия погиб еще один рабочий, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников. В настоящее время с родственниками погибших пожарных работают психологи МЧС, пишет ТАСС.

Напомним, пожар на складе автозапчастей в Красноярске вспыхнул третьего февраля. Загорелся склад, расположенный на окраине города - на улице Калинина, где находится множество подобных производственных помещений: складов, шиномонтажных и различных мастерских. Изначально площадь возгорания составляла 800 квадратных метров, позже она выросла до 3,5 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. Для того чтобы разобраться в причинах пожара на складе автозапчастей в Красноярске, создана комиссия из специалистов центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждены два уголовных дела - о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также о нарушении требований пожарной безопасности.