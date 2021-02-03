В Красноярске прокуратура начала проверку крупного пожара на складе

На месте пожара на складе автозапчастей на улице Калинина в Железнодорожном районе Красноярска работают сотрудники краевой прокуратуры.

На место происшествия выехал прокурор и его заместитель, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры устанавливают причины и условия произошедшего, чтобы дать оценку соблюдению ответственными лицами требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, пожар на складе автозапчастей вспыхнул сегодня в одиннадцатом часу утра по местному времени. В горящем здании рухнула крыша, тушение продолжалось несколько часов, огонь охватил до 3500 квадратных метров.

При поисках одного из сотрудников склада пропали трое пожарных - звено газодымозащитной службы.