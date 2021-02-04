Рабочий погиб на приостановленной после аварии шахте в Кузбассе

На шахте имени С. Тихова, которую частично остановили после гибели трех горняков, произошел очередной несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, в четверг при выполнении работ на погрузочном конвейере один человек получил травмы, не совместимые с жизнью. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как писала "РГ", 22 января на шахты произошел обвал породы. Он был вызван внезапным выбросом метана и угля в подготовительном забое шахты. Под завалами погибли трое.

После проведенной инспекторами Ростехнадзора проверки Ленинский городской суд вынес решение о приостановке работ на аварийном участке на 90 суток. По данным надзорного ведомства, на добывающем предприятии были выявлены многочисленные нарушения требований промышленной безопасности. Помимо этого, допустимая норма концентрации метана в шахте оказалась превышенной более чем вдвое.

Уголовное дело по факту гибели горняков расследует региональное управление СК РФ. Угольная прокуратура Кузбасса продолжает проверку исполнения на предприятии законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Шахту, которая отрабатывает газообильные угольные пласты, уже приостанавливали на три месяца в 2019 году. Тогда в результате выброса метана погиб один и серьезно травмировались трое горняков. После инцидента на предприятии выявили почти две сотни нарушений требований промбезопасности.