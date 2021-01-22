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22.01.2021 09:18
Рубрика: Происшествия

Смертельное ЧП на шахте в Кузбассе вызвал выброс метана

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

К обрушению и гибели трех горняков под завалами на шахте имени С.Д. Тихова в Кузбассе привел внезапный выброс газа при выполнении подземных работ. Как сообщили в прокуратуре, ведомство продолжает проверку, начатую после группового несчастного случая.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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ЧП произошло около половины второго ночи. В тот момент в горных выработках находилось 44 работника, на поверхность вышел 41. Диспетчер шахты вызвал три отряда и медицинскую бригаду экстренного реагирования филиала Кемеровского военизированного отряда горноспасателей. Тела двух погибших обнаружили сегодня утром, а чуть позже удалось поднять и тело третьего.

- Для расследования обстоятельств и причин случившегося создана комиссия, которая сейчас проводит обследование места происшествия. Горные работы на шахте приостановлены, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - На место выехал прокурор Ленинск-Кузнецкого района Данил Адаменко. Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли продолжает проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на добывающем предприятии.

По факту гибели рабочих в результате выброса угля и породы с повышенным газовыделением возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. На шахте продолжает работу следственная группа.

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