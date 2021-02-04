Ростехнадзор внесет изменения в законодательство после аварии в Норильске

Ростехнадзор в феврале завершит проверку всех объектов, которые находятся в Арктической зоне, предпринятую после аварии в Норильске. По ее результатам в действующее законодательство будут внесены масштабные изменения, для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Об этом сообщил руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин, передает пресс-служба ведомства.

"Что касается извлечения уроков из аварии в Норильске, изменения будут масштабными, как на законодательном, так и на техническом уровне", - заявил Алешин.

Он подчеркнул, что после аварии у Ростехнадзора есть поручение президента по внеплановой проверке всех объектов, которые находятся в Арктической зоне. "В текущем месяце мероприятия завершаются, по результатам в правительство будут представлены предложения о том, что необходимо делать для предотвращения подобных аварий и для повышения уровня промышленной безопасности в целом", - сказал Алексей Алешин, выступая на первом в 2021 году заседание Общественного совета при Ростехнадзоре.

По его словам, среди предложений много таких, на которые следует обратить внимание, в том числе и путем внесения изменений в действующее законодательство, определяющее порядок функционирования объектов.

В частности, в ходе мероприятия было отмечено, что до настоящего времени отсутствуют значимые прикладные штатные методы и технические средства раннего обнаружения, мониторинга и противодействия развитию опасных аварийных и катастрофических процессов на опасных производственных объектах.

По результатам совещания, говорится в сообщении, принято решение о подготовке предложения о развитии риск-ориентированного подхода в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности" для решения проблем противодействия развитию техногенных аварий и катастроф на объектах I, II классов опасности, подведомственных Ростехнадзору, а также на объектах ОПК. "Кроме того, было принято решение выступить с предложением к НТС Ростехнадзора о формировании группы предприятий, готовых к сотрудничеству по проведению пилотных разработок и использованию систем раннего обнаружения и защиты от промышленных аварий и катастроф на объектах нефтегазового комплекса", - уточнили в Ростехнадзоре.

Напомним, авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 30 мая 2020 года. В результате ЧП в почву и воду попали нефтепродукты, экологии арктической части Таймырского полуострова был нанесен огромный ущерб.