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Рубрика: Происшествия

В томском интернате обнаружили очаг псевдотуберкулеза

Текст: Наталья Решетникова

Попавшие в конце января в больницу воспитанники школы-интерната, расположенной в деревне Крыловка Бакчарского района Томской области, по предварительной информации, заразились псевдотуберкулезом. Предполагается, что источником заболевания стали грызуны. Проверку проводят специалисты территориального отдела областного управления Роспотребнадзора.

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Как сообщала "РГ", дети были доставлены в томскую инфекционную больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести. У них наблюдались повышенная температура, зуд, сыпь, нарушение пищеварения.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, во время внеплановой выездной проверки в овощехранилище общеобразовательного учреждения удалось отловить несколько мышей-полевок. Кроме того, обнаружены следы пребывания грызунов.

"По предварительным результатам эпидемиологического расследования причиной формирования очага псевдотуберкулеза могло послужить нарушение технологии обработки овощей, первично контаминированных выделениями грызунов, а также вторичная контаминация (загрязнение) готовых блюд в результате нарушения санитарно-дезинфекционного режима на пищеблоке", - говорится в сообщении ведомства.

По предписанию управления в интернате проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Следователи Шегарского межрайонного следственного отдела проводят проверку на предмет наличия в действиях должностных лиц учебного заведения признаков халатности.

В школе обучаются 55 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Справка "РГ"

Псевдотуберкулез - инфекционное заболевание, вызываемое Yersinia pseudotuberculosis, передающееся алиментарным (пищевым) путем. Сам больной псевдотуберкулезом человек эпидемиологической опасности не представляет.

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