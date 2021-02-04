В томском интернате обнаружили очаг псевдотуберкулеза

Попавшие в конце января в больницу воспитанники школы-интерната, расположенной в деревне Крыловка Бакчарского района Томской области, по предварительной информации, заразились псевдотуберкулезом. Предполагается, что источником заболевания стали грызуны. Проверку проводят специалисты территориального отдела областного управления Роспотребнадзора.

Как сообщала "РГ", дети были доставлены в томскую инфекционную больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести. У них наблюдались повышенная температура, зуд, сыпь, нарушение пищеварения.

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, во время внеплановой выездной проверки в овощехранилище общеобразовательного учреждения удалось отловить несколько мышей-полевок. Кроме того, обнаружены следы пребывания грызунов.

"По предварительным результатам эпидемиологического расследования причиной формирования очага псевдотуберкулеза могло послужить нарушение технологии обработки овощей, первично контаминированных выделениями грызунов, а также вторичная контаминация (загрязнение) готовых блюд в результате нарушения санитарно-дезинфекционного режима на пищеблоке", - говорится в сообщении ведомства.

По предписанию управления в интернате проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Следователи Шегарского межрайонного следственного отдела проводят проверку на предмет наличия в действиях должностных лиц учебного заведения признаков халатности.

В школе обучаются 55 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Справка "РГ"

Псевдотуберкулез - инфекционное заболевание, вызываемое Yersinia pseudotuberculosis, передающееся алиментарным (пищевым) путем. Сам больной псевдотуберкулезом человек эпидемиологической опасности не представляет.