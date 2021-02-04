В Дагестане арестован экс-руководитель компании по вывозу мусора

Советский районный суд Махачкалы постановил арестовать на два месяца бывшего руководителя компании "Лидер". Экс-директор коммунального предприятия и исполняющий обязанности генерального директора организации были задержаны полицией третьего февраля.

Как заявили в Следственном комитете Дагестана, подозреваемые причастны к мошенничеству с вывозом мусора и хищению денежных средств в сумме более 235 миллионов рублей. Суд согласился с позицией следствия и постановил избрать в отношении экс-директора меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до первого апреля 2021 года.

Напомним, что с начала года управляющая компания "Лидер", уполномоченная вывозить коммунальные отходы, отказалась выполнять свои обязанности. Свои действия руководство объяснило тем, что с ними не согласован тариф на 2021 год.

В республиканской службе по тарифам заявили, что региональные операторы обязаны соблюдать схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Обязательное захоронение отходов должно производиться на полигонах в районах городов Избербаш и Кизляр. Исходя из этого и был утвержден тариф. Но, как выявила проверка, до полигона мусор не доезжал.