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04.02.2021 17:38
Рубрика: Происшествия

Житель Ставрополья получил 13 лет колонии за брошенную в соседей гранату

Текст: Михаил Сухарев

Суд на Ставрополье вынес приговор 67-летнему жителю поселка Приэтокского в Георгиевском районе региона, который в мае 2020 года бросил гранату в соседний двор, где справляли день рождения. Как сообщили в прокуратуре края, мужчину признали виновным сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ.

Фото: iStock
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- В результате взрыва девятнадцати потерпевшим причинены телесные повреждения различной степени тяжести. При взрыве ручной осколочной гранаты было повреждено и уничтожено имущество, исключающее возможность собственника использовать таковое по назначению, с учетом стоимости по восстановлению и исправлению поврежденного имущества, общий материальный ущерб составил 148 605 рублей, который для потерпевшего является значительным, - говорится в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Пенсионера признали виновным в покушении на убийство, незаконном хранении взрывных устройств, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества. Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 10 тысяч рублей. Кроме того, ему придется заплатить 280 тысяч рублей по искам потерпевших.

Как сообщалось ранее, 10 мая 2020 года 67-летний пенсионер в поселке Приэтокском бросил во двор соседей гранату, потому что те якобы мешали ему шумным застольем. В результате взрыва пострадали 19 человек, в том числе 11-летний мальчик и 16-летняя девушка. Преступника попытались поймать, но он взял нож и несколько раз ударил им мужчину.

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