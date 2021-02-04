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04.02.2021 23:03
Рубрика: Экономика

Бизнесу сделали прививку от пандемии

Регионы снижают налоги и вводят новые льготы для местных компаний
Текст: Константин Балагаев, Ульяна Вылегжанина, Гульназ Данилова, Светлана Сибина, Татьяна Ткачёва, Элина Труханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8375)
Льготы для валенок, самозанятые с правами малого бизнеса, налоговые каникулы на три года и расширение патентов - так власти регионов стараются поддержать бизнес в непростое время пандемии. И это только часть региональных инициатив.
Мастера, делающие обувь ручной работы, не потянут маркировку товара. Фото: Виктор Драчев / ТАСС Мастера, делающие обувь ручной работы, не потянут маркировку товара. Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Мастера, делающие обувь ручной работы, не потянут маркировку товара. Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Валенки без QR-кода

В Вологодской области ремесленники получили официальный статус на уровне регионального законодательства. В перспективе это позволит исключить ремесленную обувь из системы маркировки.

Вологодские мастера надеются, что в этом году QR-коды для них станут необязательными. Стоимость входа в систему маркировки оценивается в несколько сотен тысяч рублей - неподъемная сумма для тех, кто живет ручным трудом.

Вообще-то правительство РФ разрешило регионам освобождать ремесленников от обязательной маркировки обуви еще в августе - когда в стране была запрещена оптовая и розничная продажа туфель, сапог и валенок без QR-кодов. Однако в большинстве регионов не закреплены понятия "ремесленничество" и "ремесленник". А значит, освободить их обувь от маркировки нельзя. Одной из первых к решению проблемы приступили в Вологде.

"Ремесленник" и "ремесленная деятельность" появились в законе Вологодской области". Теперь региональные власти смогут принять нужные нормативные акты.

Платежи ушли в ноль

В Омской области новая система поддержки - нулевой налог на имущество и транспорт - касается 49 видов деятельности в обрабатывающих производствах, торговле, гостиничном бизнесе, общепите, образовании, социальных, бытовых услугах, в спорте и организации досуга.

А инвесторам специальным договором предоставили гарантии защиты и поощрения капиталовложений. Поддержали в Омске и стартапы. Речь идет о трехлетних налоговых каникулах для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, научной, социальной сферах, а также в сегменте бытовых услуг.

В Свердловской области освободили от налогов компании, которые сдают жилье туристам, студентам, наемным рабочим и приехавшим в командировку

В Башкирии действие налоговых каникул продлили для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения - до 1 января 2024 года.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Дополнительно предоставили право не платить налоги и некоторым компаниям Свердловской области, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН). Это касается двух направлений регионального бизнеса: утилизации отходов и сдачи жилья на короткий срок.

В первом случае - это предприятия, которые перерабатывают металлические и неметаллических отходы, мусор и прочее во вторичное сырье.

Во втором случае - это компании, предоставляющие места для временного проживания туристам, людям, приехавшим в командировку, а на более длительный срок - студентам и наемным рабочим. Это могут быть частные квартиры и дома, а также помещения организаций.

Ранее в Свердловской области уже ввели нулевые ставки налогов при УСН для 31 вида деятельности - в производстве, научной и социальной сферах.

Расширение патентов

Новые меры господдержки получили самозанятые в Ярославской области.

Теперь на них распространяются такие же льготы, которыми пользуется малый и средний бизнес в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Самозанятые могут получить в региональном фонде поддержки предпринимательства льготные микрозаймы от 50 до 200 тысяч рублей на срок до трех лет под 4,25 процента годовых (или размер ключевой ставки ЦБ РФ на дату заключения договора). Они должны предоставить залог и поручителя.

Фото: iStock
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В Ивановской области с этого года ввели максимальные льготы тем, кто до 2021 года платил единый налог на вмененный доход, а теперь перешел на патенты или "упрощенку".

Для предпринимателей из розничной торговли и общепита увеличена площадь объектов, подпадающая под патент: с 50 до 150 квадратных метров. В перечень видов бизнеса, с которыми можно применять патентную систему, добавлена стоянка для транспортных средств.

Патент рекомендован для предпринимателей, у которых не более 15 наемных работников, а объем предполагаемой выручки за год не превышает 60 миллионов рублей.

Правда, это не подходит тем, кто торгует маркированными товарами (текстиль, табак, обувь, лекарства), подакцизным дизельным топливом или авто. Впрочем, такие ограничения действуют во всех регионах.

В регионах Экономика Бизнес Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия СЗФО Вологодская область СФО Омская область ПФО Башкортостан УрФО Свердловская область ЦФО Ярославская область Господдержка малого бизнеса

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