Новости

В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада 14:25
Умер исполнитель роли Тарзана Майк Генри 14:09
Американские сценаристы назвали номинантов своей премии 14:02
В Ленобласти СК проверит перинатальный центр, куда не пустили роженицу 13:52
В Швейцарии пройдет референдум об избирательном праве для 16-летних 13:47
Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса 13:40
Стандарты работы домов престарелых предлагают изменить 13:32
Уральские металлурги придумали, как улучшить производство стали 13:31
В Московском зоопарке родился птенец пеликана 13:26
В Германии собак научили с 94-процентой точностью выявлять больных COVID-19 13:24
Песков назвал абсолютно неприемлемым санкционное давление США 13:19
Вышел трейлер сайфай-боевика с Брюсом Уиллисом "Звездный грех" 13:17
МЧС объявило об опасности схода лавин в горах Кубани 13:15
Российский авторынок продолжил падение в новом году 13:11
Воспитательницу будут судить за смерть ребенка, проглотившего конструктор 13:10
На Кубани осудили двоих мужчин, жестоко убивших знакомого ради иномарки 12:55
Пушков: Западные интернет-компании должны открыть представительства в РФ 12:51
В Ленобласти женщина родила ребенка у входа в перинатальный центр 12:48
Зак Снайдер показал новый кадр с Бэтменом из "Лиги справедливости" 12:46
На производстве ракетных двигателей внедрят уральскую технологию 12:43
РЖД в ближайшее время начнет продажу билетов в Беларусь 12:40
Врач назвала главные симптомы рака 12:38
В Москве аренда жилья подорожает на 10-12 процентов 12:32
В НАО впервые с начала пандемии пациент умер от коронавируса 12:19
Кубань в этом году планирует принять 16 миллионов туристов 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
04.02.2021 13:52
Рубрика: Общество

В Ленобласти СК проверит перинатальный центр, куда не пустили роженицу

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Следственный комитет по Ленинградской области начал проверку ситуации, при которой женщина, оказавшаяся со схватками на пороге перинатального центра, родила не в учреждении, а в карете скорой помощи.

Московские врачи спасли малыша, подавившегося пустышкой

В СК по региону отмечают, что проверят сообщения о том, что женщину не пустил охранник перинатального центра.

Ранее в пресс-службе правительства Ленинградской области озвучили предварительные результаты собственной проверки, из которых следовало, что муж привез беременную жену ночью к центральному входу в перинатальный центр. Но ворота оказались закрыты. Тогда охранник посоветовал объехать здание и зайти через другой вход, он работает круглосуточно, поскольку именно через него в медучреждение по линии "скорой" поступают роженицы.

Тем не менее, воспользоваться рекомендациями охранника семейная пара не успела. У женщины начались схватки и бригада "скорой" приняла роды в карете. Затем мать с ребенком госпитализировали в перинатальный центр, где они находятся до сих пор.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Песков назвал абсолютно неприемлемым санкционное давление США
В России появится постоянный механизм регулирования экспорта зерна
Минцифры предложило не считать местонахождение телефона тайной связи
Welt: Россия смогла удивить Запад вакциной "Спутник V"
ФСБ: Более 130 тысяч хакерских сайтов было заблокировано в 2020 году
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно