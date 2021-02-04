В Ленобласти СК проверит перинатальный центр, куда не пустили роженицу

Следственный комитет по Ленинградской области начал проверку ситуации, при которой женщина, оказавшаяся со схватками на пороге перинатального центра, родила не в учреждении, а в карете скорой помощи.

В СК по региону отмечают, что проверят сообщения о том, что женщину не пустил охранник перинатального центра.

Ранее в пресс-службе правительства Ленинградской области озвучили предварительные результаты собственной проверки, из которых следовало, что муж привез беременную жену ночью к центральному входу в перинатальный центр. Но ворота оказались закрыты. Тогда охранник посоветовал объехать здание и зайти через другой вход, он работает круглосуточно, поскольку именно через него в медучреждение по линии "скорой" поступают роженицы.

Тем не менее, воспользоваться рекомендациями охранника семейная пара не успела. У женщины начались схватки и бригада "скорой" приняла роды в карете. Затем мать с ребенком госпитализировали в перинатальный центр, где они находятся до сих пор.