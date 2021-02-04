В НАО впервые с начала пандемии пациент умер от коронавируса

В Ненецком округе зафиксировали первый с начала пандемии случай летального исхода у пациента с коронавирусом.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, труда и соцзащиты НАО, у 64-летнего жителя округа были сопутствующие тяжелые хронические заболевания. Он долгое время лечился в Ненецкой окружной больнице, но интенсивная терапия не помогла.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 932 подтвержденных случая COVID-19. В эту статистику входят и работники нефтяных месторождений, приехавшие из других регионов.

Сегодня в Ненецком округе проходят лечение и находятся под наблюдением 64 пациента с новой коронавирусной инфекцией. На учете в Роспотребнадзоре состоят 411 северян. Вакцинировались 775 жителей округа.

В НАО проживает более 44 тысяч человек. В 2020 году он дольше других регионов оставался территорией без коронавируса. Добраться до округа можно только по воздуху или по воде, а в холодное время года - по зимнику из Республики Коми. Недавно на этой трассе установили пост эпидконтроля для предупреждения завоза COVID-19.