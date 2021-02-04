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Рубрика: Общество

Ученые нашли в Крыму неизвестный науке сорт дерева

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

Экспедиция Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского обнаружила в Джанкойском районе полуострова неизвестный ранее сорт дерева вида Айлант высочайший. Особенность этого растения состоит в нетипичной окраске листьев, возникшей в результате генетической мутации. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Открытие сделал профессор, заведующий кафедрой биологической химии Медицинской академии КФУ Константин Ефетов.

- В июне 2020 года во время экспедиции в районе Джанкоя я обнаружил дерево с необычной окраской листьев, - рассказал ученый. - К появлению уникального узора привела генетическая мутация, при которой хлорофилл не синтезируется в некоторых частях листовой пластинки.

В начале февраля найденный экземпляр Айланта высочайшего пересадили на территорию Медицинской академии КФУ, где за ним будут наблюдать ученые. Специалисты попробуют размножить необычное растение для его дальнейшего использования в декоративных целях.

- Сортов айланта известно очень мало, и мы нашли новый, совершенно неизвестный науке, сорт, - сообщил Константин Ефетов. - Нам предстоит большая научная работа для его описания и размножения. Над названием сорта мы еще думаем.

Это уже второе открытие подобного рода, сделанное профессором Ефетовым. В 2017 году он обнаружил в Симферополе новый сорт Айланта высочайшего с нетипичной окраской листьев от зеленого до кремово-белого цвета. Два года спустя этот сорт получил название "Альбина".

В 2019 году экспедиция КФУ открыла в районе Белогорска ранее неизвестный науке вид насекомых отряда Чешуекрылые семейства Стеклянницы. Научное описание открытия было опубликовано в журнале Russian Entomological Journal доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Олегом Горбуновым. Новый вид получил название Negotinthia efetovi (Неготинтия Ефетова) в честь признания заслуг профессора Ефетова перед наукой.

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