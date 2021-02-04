СМИ: Администрация Байдена намерена увеличить число принимаемых беженцев

Администрация президента США собирается уведомить Конгресс о резком увеличении приема беженцев в стране. Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что число будет увеличено более чем в восемь раз. По данным агентства, сообщить об этом администрация Джо Байдена планирует на этой неделе, пишет РИА Новости.

Напомним, Джо Байден уже подписал ряд указов о смягчении иммиграционной политики, которая была ужесточена при Трампе. Комментируя одобрение документов новый хозяин Белого дома отметил, что он не занимается законотворчеством, а "устраняет плохую политику".

В частности, предполагается создание рабочей группы по воссоединению семей на фоне проблемы разлучения на границе детей и родителей. Администрация также приступает к реализации трехэтапного плана действий для обеспечения "безопасной, законной и упорядоченной миграции". Кроме того, согласно одному из указов, последует отмена и пересмотр нормативных документов, изданных при прежней администрации и способствовавших фактическому закрытию границы для тех, кто претендует на убежище в США.