Toyota признана самой популярной маркой в мире

Компания Compare the Market провела исследование, в ходе которого выяснила, что в пандемийный год Toyota по количеству запросов в Google обошла лидера 2019 года - BMW.

В прошлом году количество поисковых запросов по автомобильным брендам составило около 88 миллионов. Согласно исследованию, Toyota лидирует в 55 из 158 стран, которые брались для анализа. Таким образом, показатель японского бренда составил 34,8%, что намного лучше результатов 2019 года, когда автомобилями Toyota интересовались почти в два раза меньше - 17,7%.

Падение BMW можно назвать действительно грандиозным. Бренд был на высоком пьедестале в 2019 году - лидерство в 118 странах, в 2020-ом - только в 34.

Зато у немцев выигрыш по трёхлетнему периоду (c 2018 по 2020 годы): 38,3 против с 31,3%.

Третье место по популярности в 2020 году занял Mercedes-Benz, четвёртое и пятое места - за Kia и Ford.