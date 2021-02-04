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04.02.2021 16:01
Рубрика: Легковые авто

Toyota признана самой популярной маркой в мире

Текст: Константин Руссов
Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Компания Compare the Market провела исследование, в ходе которого выяснила, что в пандемийный год Toyota по количеству запросов в Google обошла лидера 2019 года - BMW.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В прошлом году количество поисковых запросов по автомобильным брендам составило около 88 миллионов. Согласно исследованию, Toyota лидирует в 55 из 158 стран, которые брались для анализа. Таким образом, показатель японского бренда составил 34,8%, что намного лучше результатов 2019 года, когда автомобилями Toyota интересовались почти в два раза меньше - 17,7%.

Падение BMW можно назвать действительно грандиозным. Бренд был на высоком пьедестале в 2019 году - лидерство в 118 странах, в 2020-ом - только в 34.

Зато у немцев выигрыш по трёхлетнему периоду (c 2018 по 2020 годы): 38,3 против с 31,3%.

Третье место по популярности в 2020 году занял Mercedes-Benz, четвёртое и пятое места - за Kia и Ford.

Фото: www.comparethemarket.com.au
#Toyota