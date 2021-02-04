В Роскачестве рассказали, как избежать обмана с топливными картами

В интернете активизировались мошенники, которые предлагают скидку на приобретение топливных карт. В Роскачестве рассказали, как работает мошенническая схема и как можно избежать обмана.

"И снова мы видим циничную схему мошенничества, в которой ставка сделана на эмоции, срочность и жадность. Преступники усыпляют бдительность обещаниями небывалой выгоды. Но все, что связано с переводом средств, должно незамедлительно пробуждать внутреннего критика - лучше задать много вопросов и отказаться от выгодного предложения, чем рисковать персональными данными и деньгами", - считает Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Мошенники рассылают автовладельцам сообщения на e-mail, в СМС или мессенджерах, анонсируя скидку в 50% на покупку топливной карты. Также злоумышленники не брезгуют постами в группах для автомобилистов в соцсетях и рекламными баннерами. Пользователю предлагается перейти по ссылке, которая может быть персонализированной, на "безопасный сайт" с платежной формой для приобретения топливной карты. Цена на нее составляет от нескольких сотен до десятков тысяч рублей.

Для усиления ажиотажа, доверчивых пользователей предупреждают, что количество карт ограничено. Это может иллюстрировать тикающий счетчик на сайте, показывающий, сколько карт осталось в продаже. Дизайн сайта имитирует настоящую топливную компанию. Иногда для большего доверия услугу может продвигать "агент поддержки", представляющийся в переписке менеджером топливной компании. В результате, если человек "клюнул", платеж уходит мошеннику, который еще и получает реквизиты карты жертвы, и может обчистить ее счет.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества предлагают соблюдать несколько простых правил, которые помогут избежать таких проблем:

- Проверять адрес, с которого пришло письмо. Нередко всего одного клика достаточно, чтобы увидеть, что адрес выглядит подозрительно. Такие письма нужно отмечать как спам.

- Не вводить свои платежные данные на сайтах, которые не являются официальными и проверенными. Самостоятельно проверять адрес в адресной строке (должно насторожить нетипичное использование доменного расширения - например, .club вместо .ru), отсутствие безопасного подключения (замочек).

- Обязательно использовать антивирус - он предупредит, если пользователь перейдет на подозрительный сайт.

- Обращать внимание на платежную форму. Мошенники могут использовать стандартные инструменты, которые сами предупреждают, что деньги переводятся физическому лицу, а не компании.

- Относится с настороженностью к слишком выгодным предложениям, которые приходят от крупных компаний. Не переходить по ссылкам из писем или сообщений, всегда проверять их, а лучше - вводить официальный адрес вручную.

В ведомстве отметили, что впервые мошенничество такого типа было зарегистрировано еще в 2019 году. Очевидно, выдержав паузу, мошенники решили провести кампанию вновь.