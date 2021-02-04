Видео: Tesla сняла неудачную попытку Dodge сыграть в "шашки"

В длящемся уже несколько лет споре между фанатами Tesla и теслоненавистниками это видео может послужить аргументом как в защиту знаменитых электрокаров Илона Маска, так и против них. Скорее, все-таки в защиту...

По словам автора этого ролика, счастливого обладателя Tesla Model 3, он никак не провоцировал владельца Dodge Challenger, а лишь обогнал его машину по крайней левой полосе скоростного шоссе вблизи Лос-Анджелеса и тут же забыл о его существовании. Но хозяин раритетного автомобиля воспринял это как вызов и нажал на педаль акселератора.

"Да начнется гонка!" - наверное, воскликнул он и принялся играть в "шашки" в двух правых полосах шоссе. Двигатель в 370 лошадиных сил был просто создан для погони по ночной трассе, но, увы, в рядах, по которым петлял Dodge, неторопливо ползли бюджетные колымаги, тяжело груженые пикапы и громоздкие семейные авто.

Несколько обгонов владельцу маслкара удались достаточно легко, и, когда он уже почти поравнялся с электрокаром и готовился обогнать его, чтобы показать в окно какой-нибудь оскорбительный жест, произошло непредвиденное. Двигавшийся перед Dodge внедорожник не успел, как планировалось, освободить для него среднюю полосу, и на скорости порядка 110 км/ч машины врезались.

К счастью, удар прошел по касательной, так что ни один из участников аварии не перевернулся и не вылетел на встречную полосу. Покореженные авто откатились к бетонному отбойнику у правой обочины и там остановились в ожидании помощи.

А что Tesla, наверное, спросите вы. Владелец электрокара, увлеченно мчавшийся в крайнем левом ряду, и не заметил трагедии, что развернулась у него за спиной. Обо всем случившемся он узнал позже, пересматривая видео, снятое на боковую и задние камеры. По его словам, буквально в тот же день в каком-то автоиздании он вычитал, что владельцы Dodge считаются одними из худших водителей на дорогах США (вернее, у них почетное второе место в этом антирейтинге), и теперь с этим мнением вынужден согласиться.