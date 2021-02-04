Власти США не приняли решение о выводе войск из Афганистана

Новая администрация США проводит обзор заключенного в прошлом году соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России). Решение по поводу вывода американских войск из Афганистана пока не принято, заявил руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, сейчас проводится обзор того, "по поводу чего предыдущая администрация вела переговоры, включая это соглашение". Будет дана оценка, выполняют ли талибы свои обязательства и проводят ли конструктивные переговоры с правительством Афганистана, пишет ТАСС. Прайс также отметил, что президент США Джо Байден намерен положить конец войнам, которые длятся уже почти два десятилетия. Власти США готовы поддерживать текущий мирный процесс между Афганистаном и талибами, направленный на достижение прочного политического урегулирования, а также всеобъемлющего прекращения огня.

Напомним, в феврале прошлого года администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали мирное соглашение. Коалиция во главе с США пообещала в течение 14 месяцев вывести все силы из Афганистана. Талибы же заверили, что не станут использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. В 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тысяч человек. Основные силы США и НАТО были выведены в 2014 году. В январе этого года в Пентагоне заявили, что в Афганистане численность американских войск сокращена до 2,5 тысячи человек.