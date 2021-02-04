Власти США приостановили решение Трампа о выводе войск из Германии

Новая администрация США приостановила принятое в 2020 году при экс-президенте Дональде Трампе решение о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии. Об этом накануне заявил глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс.

По его словам, запланированный вывод войск из ФРГ, который "осуществлялся в рамках предыдущих инициатив", заморожен. "Новая администрация сообщила нам о необходимости проведения проверки - от начальной до конечной стадии" - цитирует Уолтерса ТАСС. Он рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин сейчас находится в процессе проведения "весьма тщательного пересмотра" решения администрации Трампа. Уолтерс ничего не сообщил о возможных сроках изучения данного вопроса, отметив лишь, что минобороны необходимо время.

Напомним, в июле прошлого года бывший глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что территорию ФРГ покинут 11 тысяч 900 американских солдат. Большая часть из них (6500 человек) вернется в США, еще 5400 военных "переведут на территорию других стран НАТО, где уже есть американское присутствие". Планировалось, что Вашингтон сократит военный контингент в ФРГ до 25 тысяч человек. Ранее Дональд Трамп экс-президент Дональ Трамп не раз заявлял, что Берлин тратит слишком мало денег на оборону в рамках НАТО.