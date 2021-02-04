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Рубрика: В мире

Welt: Россия смогла удивить Запад вакциной "Спутник V"

Текст: Екатерина Забродина

От "Спутника" до "Спутника V" - немецкая газета Die Welt вышла со статьей о российской вакцине от коронавируса. По мнению автора, Россия 'впервые за долгое время' сумела удивить Запад инновационным успехом - мол, подобное удивление Европа испытала лишь в далеком 1957 году, когда Москва запустила первый искусственный спутник Земли. Смешивая политику и медицину и, видимо, будучи не в курсе того, что в России еще с советских времен существует мощная школа вакцинных разработок, обозреватель Die Welt все же справедливо отдает должное препарату, которым заинтересовались уже многие страны по всему миру.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Так, заинтересованность в "Спутнике V" проявили и в Германии, хотя страна, как известно, выпускает свою вакцину совместно с американцами и поставляет ее на европейский рынок. В частности, издание ссылается на информацию, полученную от госканцелярии премьер-министра земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа. По этим данным (официально, впрочем, не подтвержденным), уже обсуждается вопрос о возможном производстве российского препарата на местном предприятии.

Die Welt напоминает, что 2 февраля авторитетный журнал The Lancet сообщил: результаты третьей фазы испытаний "Спутника V" продемонстрировали его высокую эффективность - на уровне 91,6 процента. Тем самым подтвердились данные российского производителя.

В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса

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