Американские медики назвали причины повторного заболевания COVID-19

Случаи повторного заболевания COVID-19 относительно редки. Ученые пока не могут точно сказать, связаны они с повторным заражением или с длительным присутствием одного и того же вируса в организме. Исследователи из Медицинской школы Йельского университета описали случай, когда человек, переболевший COVID-19, после четырех месяцев отсутствия симптомов и нескольких отрицательных ПЦР-тестов снова заболел.

Первый раз 40-летний мужчина был госпитализирован в апреле 2020 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на публикацию в журнале BMJ Case Reports. Он переболел тяжело, однако выздоровел и был выписан из больницы. В последующие три месяца у пациента были отрицательные тесты на коронавирус. Однако в августе 2020 года очередной ПЦР-тест показал положительный результат на SARS-CoV-2, а еще через две недели мужчину госпитализировали. При этом болезнь протекала легче.

Американские исследователи полагают, что причиной повторного заболевания могло быть, как очередное заражение на фоне слабого иммунитета, так и реактивизация оставшегося в организме вируса. Ученые считают, что человек может заразиться коронавирусом дважды, и положительные результаты тестов на протяжении длительного срока не обязательно указывают на выделение вируса в течение всего времени.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал возможные причины повторного заражения COVID-19. По его словам, в группе повышенного риска люди, у которых иммунная система в целом угнетена. Это пациенты, принимающие препараты-иммуносупрессоры после трансплантации органов, онкологические больные, пациенты с аутоиммунными заболеваниями. Повторно также могут заболеть пациенты, получающие лечение глюкокортикостероидами, цитостатиками.