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05.02.2021 22:23
Рубрика: Экономика

Центр Гамалеи разрабатывает технологию ускоренного создания вакцин

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи занимается разработкой технологии, позволяющей ускоренно создавать вакцины от коронавируса в случае быстрых изменений в геноме возбудителя инфекции. Об этом гендиректор центра Александр Гинцбург сообщил в интервью телеканалу "Россия-1".

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"В институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты, если данный возбудитель начнет быстро изменяться", - передает ТАСС слова Гинцбурга.

Напомним, что национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи является разработчиком первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как ранее сообщала "РГ", 4 февраля Росстандарт утвердил стандартный образец инактивированного штамма "ГК2020/1", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Эталонный образец, или "цифровая фотография" коронавируса станет основой для сравнения анализов пациентов на предмет его возможных мутаций и определения вирусной нагрузки.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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