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05.02.2021 13:12
Рубрика: Власть

ЦИК в июне примет решение о длительности сентябрьских выборов

Текст: Галина Мисливская
Окончательное решение о том, сколько продлится голосование в сентябре, Центризбирком примет в июне, после назначения выборов депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина на заседании в Общественной палате РФ.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Сейчас в законе предусмотрено, что по решению ЦИК на выборах депутатов Госдумы может применяться голосование в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Решение за ЦИК, но, соответственно, по ситуации уже в десятидневный срок после объявления кампании у ЦИК появляется право принять такое решение", - сказала она.

Секретарь ЦИК напомнила, что по новому избирательному законодательству, выборы в регионах продлятся столько же дней, сколько и думские.

В случае принятия решения о трехдневном голосовании, все его дни будут считаться основными и запрет на агитацию вступит в силу в четверг, а не в субботу, как это было в прошлом году, когда основным днем было только воскресенье 13 сентября, а 11 и 12 сентября формально считались днями досрочного голосования.

Кроме того, в случае трехдневного голосования изменится порядок назначения наблюдателей. По словам Майи Гришиной, от каждого субъекта наблюдения (кандидат, партия, общественная палата) может быть назначено шесть представителей, по двое на каждый день. Одномоментно на участке может работать только один наблюдатель от каждого штаба или общественной палаты.

Фото: Константин Завражин/РГ
Памфилова: Провокации на выборах будут, мы должны быть к ним готовы

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сентябрьское голосование с высокой долей вероятности будет многодневным, учитывая востребованность такого формата среди избирателей и ситуацию с распространением коронавируса.

Согласно закону, выборы в Госдуму должны быть назначены президентом РФ не ранее чем за 110 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, то есть в первые две декады июня.

Предполагается, что Единый день голосования будет назначен на 19 сентября, третье воскресенье месяца. Одновременно с выборами депутатов Госдумы пройдут сотни избирательных кампаний разного уровня. В том числе восемь субъектов выберут губернаторов, а 39 - депутатов региональных заксобраний.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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