Десятки водителей были заблокированы из-за снегопадов в Японии

В снежном плену оказались десятки водителей в Японии. В ночь с четверга на пятницу в префектуре Иватэ заблокированными оказались около 40 машин, сообщает Kyodo.

Непогода и занос двух крупнотоннажных грузовиков привели к тому, что движение на 20-километровом отрезке дороги было парализовано. Очистить дорогу и освободить машины удалось только утром в пятницу, пишет РИА Новости.

В декабре и январе заторы возникали на ряде автодорог Японии. Наиболее известным стал случай, когда около 2000 машин не могли сдвинуться с места в течение более 50 часов.