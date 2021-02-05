Движение "Бессмертный полк России" опровергло слова Моцардо о Лановом

В пресс-службе ООД "Бессмертный полк России" прокомментировали слова предполагаемого друга скончавшегося 28 января Народного артиста СССР Василия Ланового музыканта Вячеслава Моцардо о том, что к болезни и смерти актера могут быть косвенно причастны организаторы его концертов.

В частности, в подтверждение своих слов Моцардо сослался на выступления Ланового в городах Тверь, Брянск и Ржев, после которых состояние значительно ухудшилось, как утверждает музыкант.

На это в пресс-службе указывают: данная информация не соответствует действительности. Концерты Героя Труда РФ, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василия Ланового в городе Ржев проходил в сентябре 2020 года, в то время как госпитализирован артист был 2 января 2021 года.

При этом концерты Ланового в Брянске и Твери прошли и вовсе в 2018 году. Тогда как последнее выступление Народного артиста СССР Василия Ланового состоялось 5 декабря 2020 года в Москве "с соблюдением всех санитарных норм, необходимых при проведении публичных мероприятий".

Далее представитель ООД "Бессмертный полк России" обращает внимание, что Моцардо, "называющий себя "другом" Ланового", является президентом Международного культурного центра "Слава", и на сайте данной организации Василий Семенович Лановой назван председателем ее правления.

Меж тем в заявлении, сделанном артистом 26 марта 2020 года, Лановой "категорически заявляет, что не является и никогда не являлся председателем Правления Общественной организации Международный культурный центр "Слава".

А со слов актрисы Ирины Купченко, супруги Василия Ланового, известно, что Моцардо разговаривал с Василием Семеновичем по телефону, "когда тот уже лежал в больнице, причем до этого они не общались длительный промежуток времени".

Таким образом, - подытоживают в пресс-службе, - со стороны Моцардо налицо наблюдается "попытка устроить собственный пиар на трагедии", связанной с уходом из жизни Народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового.