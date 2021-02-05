Новости

Зендея прокомментировала слухи вокруг фильма "Человек-паук 3" 16:51
Названа причина смерти 52-летнего актера из "Бригады" Альшанского 16:02
Стали известны обстоятельства смерти актера из "Бригады" Альшанского 15:25
Умерла актриса из "Звездных войн" Триша Ноубл 15:10
Актер из "Бригады" и "Бумера" Виталий Альшанский умер в 52 года 14:49

Движение "Бессмертный полк России" опровергло слова Моцардо о Лановом

Наше кино
    05.02.2021, 16:33
Текст:   Олег Усков

В пресс-службе ООД "Бессмертный полк России" прокомментировали слова предполагаемого друга скончавшегося 28 января Народного артиста СССР Василия Ланового музыканта Вячеслава Моцардо о том, что к болезни и смерти актера могут быть косвенно причастны организаторы его концертов.

Фото: kino-teatr.ru
Названа причина смерти 52-летнего актера из "Бригады" Альшанского

В частности, в подтверждение своих слов Моцардо сослался на выступления Ланового в городах Тверь, Брянск и Ржев, после которых состояние значительно ухудшилось, как утверждает музыкант.

На это в пресс-службе указывают: данная информация не соответствует действительности. Концерты Героя Труда РФ, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василия Ланового в городе Ржев проходил в сентябре 2020 года, в то время как госпитализирован артист был 2 января 2021 года.

При этом концерты Ланового в Брянске и Твери прошли и вовсе в 2018 году. Тогда как последнее выступление Народного артиста СССР Василия Ланового состоялось 5 декабря 2020 года в Москве "с соблюдением всех санитарных норм, необходимых при проведении публичных мероприятий".

Далее представитель ООД "Бессмертный полк России" обращает внимание, что Моцардо, "называющий себя "другом" Ланового", является президентом Международного культурного центра "Слава", и на сайте данной организации Василий Семенович Лановой назван председателем ее правления.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса

Меж тем в заявлении, сделанном артистом 26 марта 2020 года, Лановой "категорически заявляет, что не является и никогда не являлся председателем Правления Общественной организации Международный культурный центр "Слава".

А со слов актрисы Ирины Купченко, супруги Василия Ланового, известно, что Моцардо разговаривал с Василием Семеновичем по телефону, "когда тот уже лежал в больнице, причем до этого они не общались длительный промежуток времени".

Таким образом, - подытоживают в пресс-службе, - со стороны Моцардо налицо наблюдается "попытка устроить собственный пиар на трагедии", связанной с уходом из жизни Народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового.

Новости

Режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао снимет нового "Дракулу" 14:43
Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого, актриса Татьяна Иваненко 13:40
У перезапуска "Обители зла" появилась дата премьеры 13:27
Опубликован официальный синопсис нового "Отряда самоубийц" 04.02.2021
⧣ Россия
Фото: Владимир Гердо/ ТАСС
"Все боятся назвать причину": друг о смерти Василия Ланового 04.02.2021
Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса 04.02.2021
Вышел новый трейлер ретро-детектива с Хабенским "За час до рассвета" 04.02.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ Variety_Film
Умер исполнитель роли Тарзана Майк Генри 04.02.2021
Умер создатель "Кривого зеркала" Вячеслав Полейко 03.02.2021
Умер актер Дастин Даймонд 02.02.2021
⧣ СССР
Фото: Сергей Куксин/РГ
Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище 01.02.2021
Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами 01.02.2021
Госпитализированная с COVID-19 Жемчужная рассказала о своем состоянии 01.02.2021