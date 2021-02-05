Эксперт: Навальный намеренно пытался спровоцировать раскол в обществе

Прежде чем делать голословные заявления, Навальному следовало бы изучить биографию человека, в адрес которого он сыпал оскорблениями. Такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" высказал председатель центрального совета Общероссийского общественного объединения граждан "Гражданская аварийная связь" Сергей Воропаев.

"Я знаю, о чем говорю, поскольку мы занимаемся увековечиванием памяти погибших в годы войны и фактчекингом биографий участников боевых действий. Когда грянул этот скандал, мы сразу обратились в архив Минобороны и выяснили всю информацию об Игнате Артеменко. И можем с полной уверенностью сказать, что этот человек воевал и имеет боевые награды. А не является ряженым", - сообщил эксперт.

"Мы требуем, чтобы Навальный принес извинения ветерану и опубликовал данные военного ведомства, подтверждающие, что Игнат Артеменко - реальный участник боевых действий. Ведь он умышленно разделил ветеранов на настоящих и ненастоящих, чем намеренно пытался спровоцировать раскол в обществе. Опасная практика - разделять ветеранов на когорты - якобы, вот этот достойный, а вот этот нет", - считает Сергей Воропаев.