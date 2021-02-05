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05.02.2021 14:45
Рубрика: Происшествия

Эксперт: Навальный намеренно пытался спровоцировать раскол в обществе

Текст: Иван Петров
Прежде чем делать голословные заявления, Навальному следовало бы изучить биографию человека, в адрес которого он сыпал оскорблениями. Такое мнение в беседе с корреспондентом "РГ" высказал председатель центрального совета Общероссийского общественного объединения граждан "Гражданская аварийная связь" Сергей Воропаев.
Фото: скриншот RT на русском / youtube Фото: скриншот RT на русском / youtube
Фото: скриншот RT на русском / youtube

"Я знаю, о чем говорю, поскольку мы занимаемся увековечиванием памяти погибших в годы войны и фактчекингом биографий участников боевых действий. Когда грянул этот скандал, мы сразу обратились в архив Минобороны и выяснили всю информацию об Игнате Артеменко. И можем с полной уверенностью сказать, что этот человек воевал и имеет боевые награды. А не является ряженым", - сообщил эксперт.

Адвокат: Навальный должен ответить за клевету

"Мы требуем, чтобы Навальный принес извинения ветерану и опубликовал данные военного ведомства, подтверждающие, что Игнат Артеменко - реальный участник боевых действий. Ведь он умышленно разделил ветеранов на настоящих и ненастоящих, чем намеренно пытался спровоцировать раскол в обществе. Опасная практика - разделять ветеранов на когорты - якобы, вот этот достойный, а вот этот нет", - считает Сергей Воропаев.

Адвокат: Нельзя оставлять безнаказанными оскорбления ветеранам
Происшествия Правосудие Суд

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